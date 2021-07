O chefe da Red Bull, Christian Horner, detonou Lewis Hamilton, afirmando que o britânico teve uma "pilotagem suja" no incidente com Max Verstappen que levou ao abandono do líder do Mundial no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

Hamilton e Verstappen lutavam pela liderança na primeira volta em Silverstone antes do heptacampeão colocar o carro por dentro na curva Copse, de alta.

Verstappen manteve sua posição de fora. Porém, com ele fazendo a curva para a direita, ele recebeu um toque da roda dianteira esquerda de Hamilton. Sua suspensão quebrou, ele rodou e bateu na barreira de pneus.

O incidente foi colocado sob investigação pelos comissários, com Horner pedindo que o diretor de provas Michael Masi tomasse uma atitude.

Falando com Masi, Horner disse: "Olha Michael, essa curva, ele nunca esteve próximo. Todo piloto que já andou nesse circuito sabe que você não mete uma roda no lado de dentro da Copse. Esse foi um acidente enorme, e a curva era 100% de Max".

"Na minha visão, a culpa é total de Hamilton, que nunca deveria estar nessa posição. Graças a Deus Max saiu sem problemas. Espero que você lide com isso apropriadamente".

Falando com o Channel 4, Horner disse que tal movimento na curva Copse é impensável.

"Acho que foi um ato de desespero. Ele falhou ao não fazer o movimento na primeira parte da curva, o que ele estava buscando, e depois fez um movimento desesperado, tentando colocar uma roda por fora, algo que não se faz".

"Vocês sabem melhor do que ninguém, a Copse é uma das curvas mais rápidas do mundo. Você não coloca uma roda por dentro. Isso é pilotagem suja".

Horner disse que felizmente Verstappen saiu ileso do acidente, com o holandês sendo levado ao centro médico para análises.

"Vimos ele saindo. Ele foi levado ao centro médico para um check out, mas dá um alívio enorme ver ele saindo, porque aquela curva é uma das mais rápidas do ano".

