Após dominar a Fórmula 1 em 2022, a Red Bull chega a 2023 com boas expectativas. Mas o time austríaco não pensa que será um campeonato tão tranquilo quanto o anterior, e tanto Helmut Marko quanto Max Verstappen apostam em uma rival mais forte do que o ano passado: a Mercedes.

Depois de uma temporada que entrou para a história em 2021, Red Bull e Mercedes traçaram caminhos bem distintos ano passado. Enquanto Verstappen teve caminho tranquilo para conquistar o bicampeonato, superando com facilidade uma Ferrari assolada por erros, o time alemão teve que correr atrás do prejuízo graças a um W13 problemático, que encerrou o domínio de oito anos.

Mas a Mercedes teve uma melhora considerável ao longo do campeonato, conquistando sua única vitória no ano em Interlagos. E esse ritmo final do W13 faz com que o time austríaco considere a Mercedes uma rival real para 2023.

Em entrevista à edição holandesa do Motorsport.com no fim do ano passado, Marko foi questionado se a Red Bull teme nos próximos anos uma queda similar à sofrida pela Mercedes em 2022 após anos de domínio, mas o austríaco discordou.

"Nossa situação não é similar à da Mercedes no começo da era híbrida. Não temos uma vantagem absurda com o motor. Então nisso já é diferente. A Mercedes tinha pelo menos uma margem de 50 cv sobre os demais".

"E não podemos esquecer: 2022 foi o primeiro ano desse novo regulamento. As outras equipes obviamente viram o que fizemos com o carro deste ano. Então definitivamente acho que o próximo ano será mais apertado".

Questionado sobre qual rival a Red Bull temeria mais em 2022 entre Mercedes ou Ferrari, Marko foi direto em sua resposta.

"Digo que devemos temer mais a Mercedes. Principalmente porque eles têm uma vantagem sobre a Ferrari em termos de estratégia e confiabilidade".

Verstappen corroborou com a visão de Marko sobre uma disputa mais apertada: "Acho que será mais difícil em 2023. O regulamento ainda é muito jovem. Isso significa que as pessoas vão entender melhor os carros. Ao longo do tempo, as equipes vão se aproximar, como sempre acontece".

"Sabemos que, ao longo das férias, temos que dar nosso melhor e buscar mais performance. E não é sobre encontrar mais performance. É sobre entender, entender os pneus por exemplo, porque eles mudarão para a próxima temporada".

O holandês finalizou com suas expectativas para a disputa pelo título em 2023: "Certamente [a Mercedes] estará presente".

