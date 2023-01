Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton está na Fórmula 1 desde a temporada 2007, momento que iniciou um caminho que o levou a ganhar sete campeonatos mundiais e a se tornar um grande recordista.

O britânico tem neste momento contrato com a Mercedes até ao final da próxima temporada, contudo, se Hamilton pretende continuar com a equipe de Brackley terá de sentar e negociar mais uma vez com Toto Wolff, chefe do esquadrão.

"Ainda não começamos. Até agora não houve tempo para isso, estávamos em uma viagem", disse Hamilton em entrevista ao jornal alemão Bild.

Nessa mesma conversa, o heptacampeão revelou como às vezes sente que não quer mais continuar correndo na Fórmula 1, mas rapidamente tranquilizou seus fãs ao esclarecer que não planeja parar no final do ano.

"Às vezes você acorda e tem esse sentimento: 'Não quero continuar fazendo isso'. E às vezes você acorda e pensa: 'Posso fazer outras coisas durante toda a minha vida, definitivamente há mais coisas que quero fazer e alcançar (na F1) '. Não vai demorar muito, mas com certeza vou ficar.

Hamilton explicou como sua perspectiva sobre a importância de seu trabalho na categoria mudou ao longo dos anos e que agora ele sente que há aspectos da vida que têm mais valor.

"Para mim, o automobilismo também não é a coisa mais importante. Quando eu era criança, talvez fosse. Provavelmente também quando cheguei à Fórmula 1", disse ele.

"Desde os 30 anos, percebi que o importante é criar memórias. Com amigos, com a família. Trata-se de criar memórias com as pessoas que mais significam para você. É nisso que me concentro e planejo coisas para criar esses momentos. Porque é isso que você leva com você a longo prazo", acrescentou.

Por fim, Hamilton, que está empatado com Michael Schumacher com sete campeonatos mundiais sendo ambos os maiores vencedores da categoria, revelou um sonho que tem em mente para sua aposentadoria.

"Acho que me aposentar como campeão mundial é um sonho que todo atleta tem e eu também", admitiu.

