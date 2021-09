F1 - Marko elogia Hamilton na Rússia: "Adversário forte e digno"

É raro Helmut Marko espalhar elogios, especialmente para seu maior rival. Após o GP da Rússia de Fórmula 1, o conselheiro-chefe da Red Bull dirigiu algumas palavras respeitosas a Lewis Hamilton, que venceu a corrida na experiência aproveitando um erro de Lando Norris e McLaren, que não calçaram pneus intermediários quando a chuva caiu forte.

O britânico e Max Verstappen, protagonistas do campeonato, ficaram satisfeitos com os resultados de Sochi. Enquanto o heptacampeão chegou em primeiro, o holandês subiu da última posição para a segunda, minimizando os danos da punição no grid por utilizar a quarta unidade de potência no ano.

A Red Bull decidiu trocar o motor de Verstappen, confirmando as especulações que rodavam o paddock há semanas. Marko acredita que nem Hamilton nem Mercedes podem ficar confortáveis com a penalidade por exceder o limite de componentes permitidos e o britânico deve ter que fazer isso em breve.

"Se nossas informações estiverem corretas, Lewis fará outra troca de motor", disse ele ao Speedweek. "Começar do último lugar e terminar no pódio não é tão fácil."

Hamilton venceu o GP da Rússia com um desempenho convincente, que até rendeu elogios de Marko.

"Você tem que aproveitar as oportunidades sem piedade", comentou. "Ele sabia que teria uma chance, então esperou pacientemente. Temos um adversário forte e digno."

A acirrada disputa entre os rivais continuará na Turquia após uma pausa de uma semana. Lewis lidera até o momento, com dois pontos de vantagem sobre Max.

