F1: Hamilton admite que apertou botão errado de freio acidentalmente

Lewis Hamilton e Mercedes tiveram grandes dificuldades no fim de semana da Fórmula 1, mas o piloto inglês conseguiu a segunda posição no grid e também perto dos líderes em Baku.

A grande chance de vitória veio na largada final, após a paralisação da prova depois do acidente de Max Verstappen a quatro voltas do fim. Mas Hamilton acabou passando reto na curva 1, depois de estar à frente de Sergio Pérez.

Após a corrida, Hamilton explicou o que houve e admitiu que errou no momento de concretizar a ultrapassagem, ao apertar acidentalmente um botão que mudava o balanço dos freios traseiros.

“É uma experiência bastante humilhante, para ser honesto”, disse Hamilton à Sky Sports. “Trabalhamos muito neste fim de semana para voltar, estávamos fora do top-10 e parecia muito bom. Eu coloquei tudo em risco e lutei ao máximo que pude hoje."

"Acho que quando me aproximei da curva, eu cliquei em um botão e basicamente desliguei os freios e então eu fui direto, mas principalmente sinto muito pelos homens e mulheres da equipe que trabalharam muito por esses pontos e, você sabe, vamos nos reagrupar e voltar forte, tenho certeza.”

“Eu diria que hoje foi um bom golpe de azar. Então é o que é, como eu disse, e vamos apenas tentar nos reagrupar e voltar mais fortes na próxima corrida.”

