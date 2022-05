F1: Marko não vê Hamilton entre os três melhores do grid atual

Carregar reprodutor de áudio

Helmut Marko notadamente não tem filtro em declarações à imprensa. O histórico do ex-piloto e consultor esportivo da Re Bull é rico e recentemente ele declarou que Lewis Hamilton “talvez pense que deveria ter se aposentado após 2021", por causa da má fase da Mercedes.

A declaração causou a fúria do ex-piloto e atual comentarista da Sky Sports, Johnny Herbert, que viu nas palavras de Marko como um “golpe baixo” do dirigente.

Um novo capítulo do embate entre Marko e Hamilton veio com a declaração do austríaco à publicação alemã Auto Motor und Sport, quando comentou sobre a ordem dos melhores pilotos da F1 na atualidade, ‘esquecendo’ do heptacampeão.

“O único piloto talentoso que ainda vejo na briga com Max e Charles é Lando Norris, mas ele não tem um grande carro no momento”, disse Marko.

Atualmente, Norris é o sexto colocado no campeonato, com 35 pontos, sete a mais que Hamilton, em sétimo na tabela. Após o GP da Emilia Romagna, Charles Leclerc lidera com 86 e Max Verstappen soma 59.

