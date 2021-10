A Red Bull segue preocupada com a melhora na forma da Mercedes desde a introdução da última atualização em seu carro, feita ainda na primeira metade do campeonato, em Silverstone. Segundo o consultor Helmut Marko, a equipe pode ter sérios problemas na luta pelo título da Fórmula 1 em 2021 se esse bom ritmo seguir nas próximas etapas.

Na Turquia, uma pista que teoricamente seria favorável à Red Bull, o que se viu foi o oposto, com a Mercedes dominando ao longo de todo o final de semana. A salvação da equipe austríaca foi a punição a Lewis Hamilton pela troca do motor de combustão interno e a pista molhada, permitindo que Max Verstappen saísse de Istambul na liderança do Mundial.

Mesmo assim, Marko não vê uma Red Bull tranquila daqui até o fim do campeonato, devido à boa forma vista da Mercedes. Em entrevista ao canal alemão Sport1, o consultor falou sobre Turquia e as expectativas para as próximas etapas.

"A Mercedes foi muito superior na Turquia. Em condições úmidas, Verstappen normalmente não deveria ter problemas para bater Bottas. Mas em Istambul não conseguiu seguir seu ritmo".

Marko ainda destaca um ponto central da preocupação da Red Bull: a velocidade de reta da Mercedes.

"A velocidade deles em reta nos desconcerta. Às vezes eles chegavam a 15 km/h a mais que nós. É como dia e noite. E isso que eles contavam com uma carga aerodinâmica maior na asa traseira".

"Mas no começo da prova estávamos à altura. Por isso Hamilton teve tantas dificuldades para passar Tsunoda. Depois, quando chegou em Gasly, passou como se estivesse parado".

O consultor da Red Bull voltou a reforçar a divisão de forças que devemos ter ate o fim da temporada.

"Se as diferenças de rendimento seguirem sendo as mesmas que em Istambul, teremos um problema. Dos seis circuitos restantes, apenas México e Interlagos jogam a nosso favor devido à altitude. No momento, o resto parece ser terra da Mercedes".

Um dos grandes pontos de avanço da Mercedes foi a atualização do motor, mas Marko não acredita que exista alguma ilegalidade por trás.

"Não acho que a Mercedes tenha feito algo ilegal, mas há algo de estranho desde Silverstone. Assim, agora cabe a nós investigar porque de repente são tão rápidos. É só o motor ou algo a mais?".

"Agora temos que trabalhar noite e dia para descobrir seu segredo e combatê-lo o mais rápido possível. Depende de nós".

