F1 - Massa: "Hamilton sentiu um pouco do que eu passei em 2008"

Lewis Hamilton perdeu o título de 2021 para Max Verstappen na última volta do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, uma sensação que Felipe Massa teve em 2008, quando viu o campeonato escapar nas últimas curvas de Interlagos e o próprio britânico levantar o troféu. Para o brasileiro, o piloto da Mercedes deve estar 'sentindo' um pouco do mesmo gosto e o holandês da Red Bull mereceu o título.

Para Massa, os números são incontestáveis: Verstappen teve dez vitórias contra oito de Hamilton e um desempenho constante ao longo de todo o ano. Apesar de ter críticas ao campeão pela corrida da Arábia Saudita, ele disse que não tira o brilho da conquista.

"Eu acho que posso imaginar o que ele está sentindo, logicamente um pouco do que passei em 2008", comentou Felipe com exclusividade ao Motorsport.com. "Claro, respeitando o Hamilton a cada momento, mas acredito que ele deve estar com essa sensação."

"Uma volta para acabar o campeonato... sem dúvida aconteceu tudo para dar o maior ibope possível para a Fórmula 1. Verstappen merece, fez um ano maravilhoso. Podem falar o que quiser, mas é o piloto que mais venceu esse ano. Ele viu a oportunidade e foi para cima na última volta, sem tempo ruim."

"A única coisa que eu tenho a dizer contra ele foi a corrida na Arábia Saudita, fora isso foram lutas de um piloto agressivo como ele é. Merece o campeonato", concluiu.

Verstappen terminou o campeonato com 395,5 pontos, contra 387,5 de Hamilton. A matemática de Abu Dhabi era simples: quem chegasse à frente levaria o título, e o piloto da Red Bull conseguiu isso na última volta do GP de Abu Dhabi.

