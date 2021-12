Max Verstappen disse que o protesto da Mercedes contra os resultados em Abu Dhabi "resume um pouco da temporada", enquanto o chefe da Red Bull, Christian Horner, se sentiu "decepcionado". O holandês conquistou seu primeiro título da Fórmula 1 em um final dramático no GP de Abu Dhabi, ultrapassando o rival Lewis Hamilton na última volta para vencer a corrida.

O safety car foi acionado após uma batida de Nicholas Latifi perto do fim, mas o diretor de provas Michael Masi pediu para a corrida recomeçar com uma volta restante.

Isso aconteceu depois que ele disse inicialmente que os retardatários não teriam permissão para ultrapassar, mas logo em seguida autorizou as passagens de Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Sebastian Vettel.

No entanto, uma série de outros carros não receberam a mesma chamada, o que levou a Mercedes a apresentar um protesto por uma possível violação do Artigo 48.12 dos regulamentos esportivos.

Questionado pelo Motorsport.com o que acha da ação da escuderia alemã, Verstappen suspirou e respondeu: "Não há muito a dizer sobre isso. Acho que também resume um pouco a temporada."

Em um breve comentário emitido pela Red Bull, o chefe da equipe, Christian Horner, disse: "Estamos desapontados com o protesto, mas confiamos na FIA".

Os pilotos e representantes de ambos times se reuniram com os comissários da FIA esta noite, depois que a Mercedes apresentou um protesto dentro da janela de 30 minutos, conforme exigido pelos regulamentos.

Explicando sua abordagem para o reinício e a última volta com Hamilton, Verstappen disse que estava tentando "reagir ao que ele estava fazendo" e queria "tentar não estar muito longe".

"Pude ver que ele estava com dificuldade de esquentar os pneus duros, e eu tinha aderência, então pude ficar relativamente perto", disse o holandês.

“E claro, com os pneus macios, naquela primeira volta você podia ver claramente que eu tinha melhor rendimento, mas depois da Curva 5 há duas longas retas onde você tem a chance de voltar.

"Foi tudo muito apertado entre nós", concluiu.

