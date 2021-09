Kimi Raikkonen anunciou aposentadoria da Fórmula 1 ao final da atual temporada e deixa o esporte com uma carreira vitoriosa, de título mundial pela Ferrari em 2007 e vários momentos inesquecíveis, não só por sua qualidade como piloto mas também pela irreverência, rádios inusitados e situações engraçadas.

Conhecido como 'Homem de Gelo', por sua seriedade, bastavam alguns drinks para o fechado piloto virar uma "máquina de falar". Felipe Massa, que foi companheiro de equipe do finlandês em Maranello, contou em entrevista exclusiva ao Motorsport.com em 2020 sobre "as duas faces" de Raikkonen e relembrou uma história com Michael Schumacher.

Dia a dia na Ferrari

"Na verdade, o Kimi realmente é um cara muito estranho, um dos mais estranhos que conheci na vida. Pelo jeito dele: entrava na reunião de manhã com os engenheiros e o bom dia era balançando a cabeça, mas trabalhava. Falava aquilo que achava necessário, na verdade eram poucas coisas que ele achava ser preciso dizer."

"Era um cara muito justo, que não tinha esse negócio de 'eu quero, é pra mim, tem que ser dessa maneira.' Eu tive uma relação profissional com ele muito boa, lidamos bem com qualquer tipo de situação com a equipe, no sentido de 'é assim e vamos seguir em frente'. Então ele sempre foi um cara muito honesto nesse sentido."

Depois de duas taças...

"Agora, quando ele tomava duas taças de qualquer coisa, não conseguia parar de falar. Totalmente o contrário do que você vivia todos os dias, dele conversar pouco, não ter bom dia ou boa tarde, tchau ou o que for, mas se bebia dois copos te abraça e você tinha que pará-lo para conseguir falar."

"Já aconteceu várias vezes de depois de uma corrida a gente se encontrar em alguma festa e ele grudar em você, contar história e falar, falar e falar. Ele é assim, um cara muito estranho, não dá pra entender a reação que vai ter. Só quando tomar alguma coisa, aí dá."

Zoação com Schumacher

"Em um evento da Ferrari em Madonna di Campiglio, em 2008, teve uma história com o Schumacher. Ele foi campeão em 2007, então era o cara por lá no começo do ano. A gente tinha os eventos durante o dia, ia esquiar, falar com a imprensa... cada dia uma coisa diferente. À noite, íamos a um restaurante na montanha para jantar com todos os jornalistas e as pessoas que faziam parte do evento."

"Nesse jantar, ele já chegou meio alegrinho, aí começou a beber... uma hora o Schumacher estava junto na mesma mesa, só que do outro lado, com uma calça de couro e um fivelão que usava sempre."

"O Kimi passou do ponto, não aguentou e começou a querer sacanear o Michael. De repente ele começou a chamá-lo de Texas Rangers (agência texana dos Estados Unidos, com roupas características dos cowboys) e no começo ele não estava gostando, mas sabia que não adiantava porque o Raikkonen havia passado do ponto, então começou a fingir que não era com ele. O pessoal foi dar uma cutucada no Kimi, mas ele continuava: 'Texas Rangers! Texas Rangers!' Uma hora o Schumacher começou a rir, mas não tinha gostado muito."

Kimi 'comportado'

"Acho que com os filhos ele deu uma relaxada. Sorri mais e está mais tranquilo do que antes, até sem beber. Ele é bem familiar, lembro uma vez que tinha uma corrida na Áustria e ele estava com o filhinho, que começou a brincar com o meu. Era o Kimi que estava tomando conta, sozinho. Sem dúvida, é bem próximo da família."

