Kimi Raikkonen, um dos pilotos mais populares da Fórmula 1 confirmou nesta quarta-feira (01) a sua aposentadoria da categoria.

O 'Homem de Gelo', que completa 41 anos de idade em outubro, estreou no campeonato pela Sauber em 2001 e teve boa passagem pela McLaren entre 2002 e 2006. Depois foi para a Ferrari, conquistando seu primeiro e único título mundial logo no ano de estreia, em 2007. Raikkonen ficou na escuderia até 2010, quando saiu da categoria para disputar o Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Ele voltou à F1 em 2012, pela Lotus, na qual mostrou que ainda tinha lenha para queimar. Em 2014, o piloto voltou para a Ferrari, onde permaneceu até o fim de 2018. Foi justamente em 2018 que Raikkonen conquistou sua 21ª e última vitória, ultrapassando o bicampeão Mika Hakkinen para se tornar o finlandês com mais triunfos na categoria.

Em 2019, Raikkonen 'voltou' para a Sauber, que passou a se chamar Alfa Romeo. O finlandês, que corre pelo time ítalo-suíço desde então, anunciou nesta quarta-feira que não continuará na F1 em 2022.

O Motorsport.com Brasil relembra todas as suas vitórias na Fórmula 1 em galeria especial. Confira:

GP da Malásia 2003 1 / 21 Foto de: LAT Images GP da Bélgica 2004 2 / 21 Foto de: Brousseau Photo GP da Espanha 2005 3 / 21 Foto de: Toyota Racing GP de Mônaco 2005 4 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Canadá 2005 5 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Hungria 2005 6 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Turquia 2005 7 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 2005 8 / 21 Foto de: McLaren GP do Japão 2005 9 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Austrália 2007 10 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da França 2007 11 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Grã-Bretanha 2007 12 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 2007 13 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da China 2007 14 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Brasil 2007 15 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Malásia 2008 16 / 21 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah GP da Espanha 2008 17 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 2009 18 / 21 Foto de: XPB Images GP de Abu Dhabi 2012 19 / 21 Foto de: XPB Images GP da Austrália 2013 20 / 21 Foto de: XPB Images GP dos Estados Unidos 2018 21 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

