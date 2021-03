F1 - Mercedes alfineta Red Bull: “Nós falamos na pista”; confira

Em meio à divulgação da terceira temporada de Drive to Survive (Dirigir para Viver), série da Netflix sobre a Fórmula 1 lançada nesta sexta-feira, foi divulgado um trecho em que o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, alfinetou o comandante da Red Bull, Christian Horner.

“Christian gosta de 'mexer' um pouco, mas acho que estamos fazendo de uma forma um pouco diferente. Nós nos concentramos em nós mesmos. Não olhamos muito para a esquerda e para a direita. Falamos na pista", disparou Wolff. Veja o trecho abaixo:

A declaração do dirigente austríaco vem em meio à rivalidade entre Mercedes e Red Bull na F1. O time alemão é o atual heptacampeão consecutivo da categoria, mas a equipe austríaca faturou os quatro títulos anteriores e promete brigar em 2021.

F1: Já assistimos Drive to Survive 3; veja erros e acertos da Netflix para a temporada

