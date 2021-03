Grande parte do público da Fórmula 1 se lembra de Dudu Massa 'apenas' como companheiro de Felipe Massa nas provas na maior categoria do automobilismo mundial. Mas, agora, ele se vê em uma grande empreitada, ao fundar sua própria empresa que agencia pilotos.

Entre seus primeiros clientes, o próprio irmão, que correrá na Stock Car em 2021, e uma das grandes promessas do automobilismo brasileiro, o piloto de kart Rafa Câmara, que já se destaca na Europa.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Dudu Massa conta detalhes de sua empresa e fala das influências que o motivam a seguir o rumo de Nicolas Todt, um dos grandes empresários do mundo e filho de Jean Todt, ex-chefe da Ferrari e atual presidente da FIA. Assista:

