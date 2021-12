Após dois anos utilizando uma pintura preta, a Mercedes voltará com as 'flechas de prata' em 2022, de acordo com informações do jornal alemão Bild. A escuderia alemã mudou o esquema de cores de seu carro no meio de 2020, antes do começo adiado da temporada da Fórmula 1 por conta da Covid-19, em uma ação contra o racismo liderada por Lewis Hamilton.

A equipe ainda não confirmou oficialmente a informação, mas o 'retorno às origens' já era especulado, principalmente depois que o heptacampeão, maior incentivador das 'flechas negras', disse que elas já "não eram mais necessárias".

Durante os testes de pré-temporada de 2020, realizados no cronograma previsto da F1, a Mercedes apresentou seus carros com a pintura prateada tradicional. Pouco depois, o mundial foi adiado por conta das restrições causadas pela Covid-19, que surgia na época, e iniciou apenas em julho, na Áustria.

Nesse meio tempo, Hamilton se engajou nos protestos antirracistas que foram realizados ao redor do mundo e a categoria criou a ação "We Race As One", em busca de diversidade no esporte. Com isso, a escuderia lançou a pintura preta em seus carros para o GP da Áustria, abertura do campeonato.

O design foi mantido para 2021, mas apenas na Fórmula 1, pois a equipe retornou ao prata na Fórmula E para a temporada 2020-21, onde conquistou o título de pilotos inédito com Nyck de Vries e também seu primeiro mundial de construtores.

