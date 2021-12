O tricampeão mundial de Fórmula 1 Jackie Stewart foi entrevistado pelo Motorsport.com recentemente e avaliou os eventos da última corrida da temporada de 2021, onde comentou pela primeira vez sobre o campeonato e o título de Max Verstappen em cima de Lewis Hamilton.

Para o escocês, as decisões tomadas pelo diretor de provas Michael Masi, contestadas pela Mercedes, foram corretas e não "feitas de forma cinematográfica", como comentado por alguns setores da categoria. A maior discussão é sobre os procedimentos com o safety car após a batida de Nicholas Latifi.

"Acho que foi conduzido corretamente, ele tomou a decisão certa e não houve atividade cinematográfica", comentou Stewart. "Isso não era Hollywood, era totalmente real e os fãs estão gostando dessa realidade. Nunca vimos esse final na história do esporte."

Questionado se uma bandeira vermelha era necessária, ele respondeu: "Negativo. Não havia razão para a bandeira vermelha".

Dono de três títulos da F1 (1969, 1971 e 1973) em uma época aclamada pelos mais antigos pelo equilíbrio e o entendimento dos pilotos sobre os carros que conduziam, além da paixão pelo esporte, Stewart acredita que o campeonato de 2021 foi o mais "extraordinário" de todos.

"Nunca vi uma temporada como esta, nunca houve uma temporada tão extraordinária na Fórmula 1", comentou. "O público em geral e o mundo das corridas precisavam de uma mudança. A Mercedes dominou o esporte por tempos, então precisávamos de uma nova equipe para ganhar."

"Embora tenha sido bom ter a Ferrari no pódio no final da temporada, a Red Bull foi a única equipe que poderia vencê-los. Pessoalmente, acho que é um grande sucesso e Verstappen fez um ótimo trabalho. Tenho certeza de que Lewis ficará desapontado, mas não deveria. Ele teve um ótimo ano também."

Stewart acha que Verstappen estará melhor após o primeiro campeonato, assim como Alain Prost disse anteriormente.

"Quando você ganha o título, faz algo que pensava que nunca poderia fazer", disse o escocês. "Depois da conquista, você se sente um pouco mais relaxado. Eu pessoalmente senti isso."

"Lutei melhor para ganhar meu segundo e terceiro e, em seguida, me aposentei. Ganhar e sair foi a melhor coisa de tudo, e nunca mais voltei."

Comentando sobre o esporte, Stewart disse para finalizar: "Acho que a F1 está em uma posição muito forte e tem um futuro brilhante. Stefano Domenicali (CEO da categoria) está fazendo um trabalho de primeira linha, está ficando cada vez maior".

