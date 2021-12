Zak Brown, chefe da McLaren na Fórmula 1, elogiou o trabalho de Pato O'Ward no teste de jovens com o carro da equipe e espera ter mais oportunidades com ele em 2022. O mexicano, que teve bons resultados na Indy, quer trilhar seu caminho para a categoria máxima e ganhou a chance de vestir as cores da escuderia de Woking em Abu Dhabi.

Ele descreveu a experiência como muito especial e o mesmo pensa o líder do time, que disse que o desempenho do piloto foi muito bom. Tudo se encaminha para que sigam juntos no próximo ano.

"Acho que toda vez que você coloca um piloto em seu carro de F1, com poucos dias de teste e tão poucos dias de novatos, só escolhe alguém que possa entregar", comentou Brown. "Então. foi uma boa decisão."

"Também o demos a oportunidade no carro para entender o quão capaz ele é de pilotar uma máquina de Fórmula 1", acrescentou o chefe da McLaren, que não descarta O'Ward na categoria com o tempo.

"Ele fez tudo o que queríamos que fizesse e o que esperávamos. Foi extremamente rápido e corajoso, mas já imaginávamos isso. Então, seguiremos de olho em como ele se adapta e seus feedbacks. Tudo isso, em comparação a primeira vez que ele sentou em um carro de F1, foi muito bom."

Brown enxerga boas possibilidades de fornecer mais chances ao piloto da Indy em 2022, já que os novos regulamentos permitirão que ele participe mais de uma vez dos treinos livres.

