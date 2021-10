F1: Hamilton fala sobre Mercedes preta ou prata na temporada 2022

Heptacampeão da Fórmula 1 e um dos mais engajados esportistas contra o racismo em todo o mundo, o piloto Lewis Hamilton acredita que "não fará diferença" se a Mercedes voltar a utilizar o prata em 2022, após dois anos com a cor preta em seus carros na categoria.

“Não tenho um sentimento particular em relação a isso. Não estou envolvido nessa conversa para o próximo ano. Originalmente, somos as ‘Flechas de Prata’. Quando perguntei se poderíamos fazer o carro preto no ano passado, em termos de simbolismo, esperava que a intenção seria fazer avanços em termos de apoio. Não esperava que duraria tanto tempo, chegando a uma segunda temporada, o que é incrível”, disse o heptacampeão ao GPFans.

“Se voltarmos ao passado, foi uma mudança bacana, que não nos impediu de continuar as mudanças internas que fazemos. Continuamos lutando por diversidade, trabalhando com todos nossos parceiros", seguiu Lewis, destacando outras ações para além da cor do carro.

Mercedes W10, de 2019, na tradicional cor prata Photo by: Franco Nugnes

"Outro dia, com a UBS — empresa de logística e parceira da Mercedes —, eles trouxeram algumas crianças, tentando inspirar a próxima geração de jovens diferentes de todas as origens", relatou.

"Temos um bom programa em andamento, então [a cor do carro] não faz diferença”, completou Hamilton, que tem contrato com a Mercedes até o fim de 2023 e terá o compatriota George Russell como novo companheiro de equipe a partir de 2022.

