Toto Wolff acredita que a Mercedes pode se beneficiar da inexperiência de Max Verstappen na luta pelo título da temporada de 2021 da Fórmula 1, dizendo que o holandês "ainda comete pequenos erros".

A Red Bull entregou a Verstappen nesta campanha um carro capaz de brigar pelo campeonato, algo que vem fazendo bem - e de maneira limpa - na disputa acirrada contra Lewis Hamilton. Após cinco etapas, é o piloto da escuderia austríaca quem lidera o Mundial de pilotos depois de vencer em Mônaco. A diferença entre ele e Hamilton agora é de quatro pontos.

A Red Bull também assumiu a ponta do campeonato de construtores, com um ponto de vantagem sobre a equipe alemã.

No entanto, para o chefe da Mercedes, esse cenário pode durar pouco. Wolff acredita que, por ser jovem, o piloto holandês "ainda comete pequenos erros", situação que beneficia a atual campeã mundial na briga pelo título.

"Estamos enfrentando uma luta entre dois pilotos excelentes. O pêndulo oscila para os dois lados e certas coisas que estão sendo ditas são boas para o fator entretenimento. Max pode ganhar o título, mas ainda comete pequenos erros porque é jovem", disse.

"Sua velocidade e controle do veículo são excelentes, mas você não pode cometer mais erros porque Lewis está em sua melhor forma e esse é um desafio que ele não experimentou antes na F1. É por isso que esta situação nos convém."

Apesar de obter 3 vitórias das 5 etapas realizadas até agora, o dirigente austríaco voltou a apontar o RB16B como o carro mais rápido do grid.

"A RBR não pode negar o rótulo de favoritos. Essa é a realidade, e eles deveriam estar na pole position em todos os locais. Eles têm o carro mais rápido", disse Wolff.

Neste final de semana, o GP do Azerbaijão retorna ao calendário após o cancelamento no ano passado por conta da pandemia da Covid-19 e Verstappen adiantou que a performance da Mercedes em Mônaco não deve se repetir em Baku, acreditando que a equipe de Wolff "se recupere e volte forte".

"Mônaco foi um fim de semana muito bom, principalmente por nunca ter ido ao pódio lá, então foi muito bom vencer. Assumir a liderança do campeonato é ótimo, mas precisamos estar nessa mesma posição após a última corrida. É isso que importa", disse o holandês.

"Mas acredito que a Mercedes se recupere e volte forte [no Azerbaijão]. A pista é ok, mas não é a minha favorita, para ser honesto. Nunca fui ao pódio lá, então é hora de mudarmos isso", concluiu.

