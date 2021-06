F1: Bottas perde quinta em Baku com problemas em voo na Finlândia

Quando a fase não e boa, nada ajuda. Em um momento crucial para construir o caso para sua permanência com a Mercedes na Fórmula 1 em 2022, Valtteri Bottas precisa de uma sequência de bons resultados para decidir seu futuro na pausa de verão, em agosto, mas seu final de semana em Baku começou conturbado, sem nem conseguir chegar ao Azerbaijão nesta quinta.

Como manda a tradição da F1, quinta-feira é dia de coletivas com os pilotos, que respondem às perguntas da imprensa direto do autódromo. Mas, dessa vez, Bottas precisou participar da entrevista de modo virtual. O motivo? Ainda estar na Finlândia após problemas com seu voo.

Devido à situação, Bottas participou sozinho da coletiva, diferente do modelo que vem sendo adotado neste começo de 2021, com os pilotos pareados de dois em dois misturando as equipes.

"Ainda estou na Finlândia", disse Bottas. "O plano era estar em Baku neste momento, mas estou no aeroporto há mais de cinco horas e meia. Tivemos alguns problemas com o voo e precisei buscar um novo avião. Finalmente consegui encontrar, mas ainda não pude sair daqui. Com sorte, conseguirei logo".

Pressionado por George Russell na luta pela segunda vaga na Mercedes em 2022, Bottas enfrenta seu pior início de temporada desde que chegou à equipe alemã em 2017. No momento, ele é apenas o quarto no Mundial de Pilotos, com 47 pontos, nove a menos que o terceiro colocado, Lando Norris, e 54 abaixo de seu companheiro, Lewis Hamilton, em segundo.

Até aqui, Bottas acumula na temporada três terceiros lugares (Bahrein, Portugal e Espanha) e dois abandonos (Ímola e Mônaco).

