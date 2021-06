O GP do Azerbaijão é o principal assunto do TELEMETRIA nesta quarta-feira (02). A corrida em Baku, que acontecerá neste final de semana, marca a sexta etapa da temporada de 2021 da Fórmula 1.

O ex-engenheiro de motores da Renault na F1, Rico Penteado, abriu o jogo e decifrou o traçado com características únicas do calendário, fazendo com que pilotos e equipes tenham bastante trabalho para conseguir tirar o melhor desempenho possível.

O programa desta semana tem apresentação do jornalista Erick Gabriel (erickjornalista). Assista, curta o nosso vídeo, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades no YouTube!

F1 2021: O QUEBRA-CABEÇAS das equipes e pilotos na DESAFIADORA Baku com RICO PENTEADO | TELEMETRIA

