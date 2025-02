F1: Mercedes lança carro 'real' de 2025 antes de testes no Bahrein

Depois de mostrar a pintura do W16 durante o F1 75 Live em Londres, a Mercedes lançou oficialmente seu carro para a temporada de 2025 da Fórmula 1.

O time usou um modelo antigo para mostrar a pintura, assim como os seus rivais. Agora, revelou as especificações de lançamento do W16, que será o carro de George Russell e o estreante Andrea Kimi Antonelli.

Com o W16, a Mercedes pretende fazer mudanças fundamentais em sua linhagem de carros com efeito de solo, que se mostraram muito difíceis de serem ajustados de forma ideal e tiveram variações drásticas de desempenho de circuito para circuito.

Russell e Lewis Hamilton conseguiram vencer duas corridas cada um durante a temporada de 2024, incluindo uma dobradinha dominante em Las Vegas, mas em outros momentos eles acharam o W15 muito menos competitivo e 'reclamão', além de difícil de equilibrar.

Isso significou que, durante o restante da temporada, a Mercedes teve dificuldades para acompanhar seus companheiros na liderança e terminou em quarto lugar na classificação dos construtores, atrás da McLaren, Ferrari e Red Bull.

Russell é agora o 'líder' da equipe após a partida de Hamilton para a Ferrari. Com apenas 18 anos, Antonelli, protegido de longa data da Mercedes, se tornará o piloto mais jovem da história do time, já que o italiano foi rapidamente promovido pelo programa de juniores para ocupar a vaga de Hamilton.

"Será uma mudança significativa este ano", disse Russell. "Para ser honesto, dizemos que todo ano descobrimos um problema, o resolvemos e criamos um novo".

"Provavelmente, temos sido muito mais disciplinados com todas as mudanças que fizemos e estamos sendo mais minuciosos do que nunca em termos de funcionamento do simulador, apenas para garantir que não cairemos em uma nova armadilha. Até agora, é um passo razoável. Será uma temporada bastante interessante, com a forma como as pessoas utilizarão o recurso entre 2025 e 2026".

“Nossa principal prioridade tem sido eliminar a leve resistência do W15 em curvas de baixa velocidade, além do desequilíbrio na temperatura dos pneus, que tornava o carro inconsistente de uma sessão para outra”, explicou James Allison, diretor técnico da equipe.

