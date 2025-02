F1: Os 7 pontos de discussão dos testes de pré-temporada em 2025

Após a animação do lançamento das pinturas da temporada da Fórmula 1 em Londres na semana passada, a atenção agora se volta para algo muito mais significativo: os testes de pré-temporada.

Como já é tradicional, o evento será realizado ao longo de três dias no Bahrein – começando às 4h (horário de Brasília) na quarta-feira. Mas, pela primeira vez desde 2020, o Bahrein não sediará a etapa de abertura. Isso representa um desafio diferente para as equipes e é um dos pontos de discussão antes do evento.

Aqui está um resumo dos grandes assuntos a seguir esta semana.

1. A busca da melhora da Red Bull

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

A Red Bull foi, sem dúvida, a melhor equipe há um ano, liderando o dia de abertura por uma margem enorme e estando tão confiante em seu ritmo geral que ‘tirou o pé’ no dia de encerramento. Mas grande parte da vantagem da equipe foi criada com o desempenho inferior de seus rivais.

Mas os problemas que prejudicariam o RB20 já eram evidentes – com Max Verstappen escapando da pista várias vezes como parte do mau manuseio do carro, e Sergio Pérez estava enfrentando o tipo de problema de confiabilidade que passou a ser visto com mais frequência na Red Bull do que em qualquer outra equipe de ponta no ano passado.

A equipe passou o inverno trabalhando no avanço que fez nos problemas de manuseio do RB20 no ano passado, além de tentar se entender com seus rivais em termos de possuir asas traseiras de baixo arrasto.

Agora, ela tem a chance de ver como seus esforços valeram a pena. Não acredite nas equipes e pilotos quando eles dizem "é apenas um teste" – sua análise de software de carros rivais significa que eles sabem muito bem onde estão, mesmo nesta fase. O que acontece nos testes importa.

2. McLaren encerrando sua ‘maldição’ do Bahrein

Lando Norris, McLaren MCL38 and Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Considerando que o fundo soberano do Bahrein é dono do Grupo McLaren, a equipe ‘da casa’ passou por momentos terríveis na pista de Sakhir nesta geração de carros.

Em 2022, a McLaren perdeu Daniel Ricciardo para a Covid-19 durante o teste e um problema de freio arruinou a corrida de Lando Norris. No ano seguinte, registrou as voltas mais baixas de qualquer equipe.

Então, em 2024, tendo suas esperanças aumentadas por sua impressionante reviravolta em meados de 2023, ficou rapidamente claro que a Ferrari havia voltado à frente e havia problemas, como os detritos do sistema de combustível que frustraram uma simulação de corrida de Norris. Na corrida de abertura nos últimos três anos, o melhor resultado da equipe foi o sexto lugar, em 2024.

Embora demore mais seis semanas até que a F1 descubra se a McLaren pode se sair melhor no GP do Bahrein de 2025 como a atual equipe campeã de construtores, como a equipe se sai com o MCL39 nos testes desta semana fornecerá um indicador-chave de sua performance.

Terminou 2024 com uma vitória nos construtores e agora precisa de uma semana de preparação rápida e tranquila antes de ir a Melbourne.

3. Como os novatos se sairão?

Oliver Bearman, Reserve Driver, Ferrari and Haas F1 Team, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team, in the Paddock Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

É notório que, nesta época, há um ano, a F1 estava entrando em uma nova campanha com movimento zero em termos de escalações de pilotos. Agora, os novatos compõem 30% do grid — embora três deles entrem em uma subcategoria bastante especial.

Liam Lawson, Oliver Bearman e Jack Doohan começaram respectivamente 11 corridas de F1 e ainda assim compõem metade da nova safra de novatos em virtude de suas aparições até agora como substitutos ou em acordos temporários, além de nunca terem feito uma pré-temporada de F1.

Mas suas experiências significam que eles não passarão pelo nervosismo da estreia como os colegas Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar e Andrea Kimi Antonelli. O último nome está substituindo Lewis Hamilton na Mercedes e, como tal, cada volta sua será observada de perto.

4. Como Hamilton e Ferrari se saem

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Ferrari

O mesmo será verdade para o antecessor de Antonelli: o heptacampeão mundial Lewis Hamilton.

Ele agora está fazendo sua terceira estreia em uma equipe de F1, mas, ao contrário das quase 5.000 milhas que ele registrou antes de sua estreia na categoria com a McLaren em 2007 e dos três testes de pré-temporada de quatro dias que a F1 passou em 2013, quando ele estava fazendo sua estreia na Mercedes, desta vez Hamilton tem apenas um dia e meio para se aclimatar totalmente com o SF-25.

Dado que o dia de filmagem de Fiorano na semana passada foi conduzido com pneus de demonstração da Pirelli - e limitados em quilometragem de qualquer maneira - este evento constitui sua primeira chance de realmente avaliar como sua nova equipe e carro estão se comparando.

O início da aliança Hamilton-Ferrari tem sido a história da pré-temporada de 2025 - e um evento forte ou fraco no Bahrein para qualquer um dos lados pode muito bem se transformar em um teste de manchete também.

5. Guerra da tecnologia

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Prepare-se para muita conversa sobre como as equipes vão equilibrar cuidadosamente o desenvolvimento de seus carros de 2025, com a necessidade de aprimorar melhor seus primeiros carros construídos sob as novas regras que virão no ano que vem.

As equipes do meio do pelotão provavelmente jogarão tudo o que puderem nesta fase inicial da campanha de 2025 antes de mudarem suas torneiras de recursos de desenvolvimento para o ano que vem. Então, espere muitas mudanças nas especificações dos carros que foram lançados antes de as equipes chegarem ao deserto.

Mas também há uma lição na história recente da F1 que pode ser pertinente esta semana. Embora a falta de mudanças nas regras aerodinâmicas signifique que os designs atualmente sendo revelados são evoluções dos carros que terminaram em 2024, foi uma história semelhante em 2020.

E então a Mercedes surpreendeu o paddock de Barcelona (que sediou testes, duas vezes, naquela época) ao liberar o sistema de direção de eixo duplo...

Qualquer coisa como uma repetição do DAS seria um choque, no entanto, então vale a pena ver e prestar atenção aos números da pista para ter um vislumbre do que está acontecendo na frente da asa flexível.

Isso deve ser ainda mais reprimido no GP da Espanha de 2025 e será algo que o pessoal das equipes comentará extensivamente esta semana.

6. Mercedes mudando de planos

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Getty Images

Isso é algo que vai acontecer dias antes do início dos testes, com a Mercedes programada para completar um dia de filmagem hoje na pista do Bahrein. A Aston Martin também colocaráFernando AlonsoeLance Stroll na AMR25 pelo mesmo motivo, ao mesmo tempo.

Isso é uma ruptura com a forma como a Mercedes se preparou para uma nova temporada nos últimos anos, quando se apresentou no mesmo dia em Silverstone. Mas, tendo sido frustrada por projetos ruins e mau tempo desde 2022, a equipe optou por fazer as coisas de forma um pouco diferente desta vez.

Para a Mercedes e a Aston, o dia de filmagem significa que ambas podem concluir o trabalho de instalação inicial que geralmente domina a manhã de abertura dos testes.

7. Os testes são mais importantes desta vez

All drivers and cars Photo by: Getty Images

Como de costume, espere que as equipes alinhem seus novos carros e pilotos no grid para as cenas promocionais da nova temporada de 'Drive to Survive' da Netflix antes da abertura do pitlane pela primeira vez na quarta-feira. E, como a corrida de carros supera tudo, muitos deles estarão usando os dispositivos de medição de carga aerodinâmica ​​na manhã de abertura, enquanto os fotógrafos e cinegrafistas se posicionam.

Mas não são apenas a Mercedes e a Aston que estarão procurando continuar com seu trabalho esta semana. Porque, como os carros não serão deixados no paddock de Sakhir até o início do TL1 para a rodada de abertura, as equipes precisarão espremer o máximo de voltas possível para que seus engenheiros analisem ainda mais rápido - para confirmar ou resolver qualquer coisa de interesse antes que tudo seja enviado para Melbourne.

Afinal, a troca da abertura da temporada significa que eles não têm a semana extra de trabalho antes de retornar à mesma pista para usar os dados imediatamente.

Como disse o diretor da equipe Racing Bulls, Laurent Mekies, no evento da semana passada, "talvez seja um pouco mais complicado do que quando você apenas testa e corre imediatamente na semana seguinte", então os fãs de F1 devem ter mais voltas esta semana do que no ano passado.

