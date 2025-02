Ford e Red Bull: Os bastidores do acordo de motores da F1

Em 2026, a Fórmula 1 terá novos regulamentos e, com isso, a Red Bull decidiu apostar em uma nova área de desenvolvimento em conjunto com a Ford: produção de motores para seus carros. Aqui, o Motorsport.com vai te contar o motivo pelo qual a montadora norte-americana optou pela equipe de Milton Keynes e como o acordo foi concretizado.

A história do ponto de vista da Red Bull já é bem conhecida. A equipe de Milton Keynes manteve longas negociações com a Porsche sobre uma colaboração para os novos regulamentos de direção de 2026, mas as conversas acabaram fracassando.

A Porsche queria entrar como parceira igualitária e adquirir ações, mas a Red Bull temia perder o controle. Além disso, a equipe de F1 estava cética quanto à possibilidade de manter sua capacidade de tomar decisões rapidamente devido à complexa estrutura corporativa do Grupo Volkswagen.

O fracasso do acordo com a Porsche como uma oportunidade para a Ford

A Ford acompanhou de perto o fracasso das negociações entre a Red Bull e a Porsche e imediatamente reconheceu uma oportunidade para si mesma.

"Ficou muito claro - pelo menos de nossa perspectiva externa - que não daria certo com a Red Bull e a Porsche", disse Mark Rushbrook, diretor de automobilismo da Ford, ao Motorsport.com.

"Descobri o endereço de e-mail de Christian Horner, mandei uma mensagem para ele e disse: 'Oi, você gostaria de conversar?'". Isso levou às primeiras conversas, sobre as quais o chefe da equipe Red Bull, Horner, conta uma anedota divertida.

"Tivemos uma reunião em Dearborn, a caminho do Brasil, com você, Bill Ford e Jim. Achei que estávamos no caminho certo quando Jim entrou na reunião usando um boné do [Sergio] Pérez! Foi aí que eu percebi: 'Isso parece promissor!".

"Imediatamente sentimos que havia um verdadeiro entusiasmo pelo retorno à F1 vindo do topo da organização - de Bill Ford, que estava incrivelmente entusiasmado, e de Jim, que também é piloto de corrida", conta Horner.

As coisas decolaram rapidamente, mas a questão permanece: Por que exatamente a Ford escolheu a Red Bull como parceira na F1? A marca norte-americana tem uma longa história na categoria, inclusive com os lendários motores Cosworth DFV, mas não estava envolvida desde o final de 2004. Naquela época, a Ford vendeu a equipe Jaguar para ninguém menos que a Red Bull.

Por que a Ford mudou de ideia

A crescente popularidade da F1 e os novos regulamentos para 2026 desempenharam um papel importante na decisão da sede da empresa em Michigan.

"Se você tivesse me perguntado há cinco anos - e realmente me perguntaram - se a Ford voltaria à F1, minha resposta teria sido não. Naquela época, não achávamos que a F1 fosse o lugar certo para nós. Mas muita coisa mudou desde então", diz Rushbrook, explicando a mudança de opinião da Ford.

"Se você observar os regulamentos para 2026, com maior eletrificação, novos combustíveis e a meta de ser neutro em carbono até 2030, isso se encaixa muito bem em nossos valores e no que é importante para nós. O crescimento do esporte também desempenha um papel importante", enfatiza o diretor de automobilismo.

"Nós nos envolvemos no automobilismo para inovação e transferência de tecnologia - em outras palavras, para trazer tecnologias da pista de corrida para a estrada e, se possível, o contrário. Também usamos o automobilismo para contar a história da nossa empresa, dos nossos funcionários e dos nossos produtos".

"Há três anos, percebemos que as coisas estavam mudando e que deveríamos considerar seriamente a F1. E agora aqui estamos nós", disse Rushbrook.

A Ford considerou comprar sua própria equipe

Mas entre o desejo de retornar à F1 e a assinatura de um contrato, ainda havia algumas opções a serem avaliadas. Rushbrook revela que a Ford também analisou outras opções, como a compra de uma equipe existente.

"Houve muitas discussões antes de finalizarmos o acordo com a Red Bull", explica ele. "Várias equipes nos procuraram e também olhamos ao nosso redor. Tínhamos que entender as diferentes maneiras de entrar na F1."

"Chegamos a pensar: 'Será que devemos comprar nossa própria equipe? Mas já provamos - se você observar o que a Jackie Stewart Racing e a Jaguar se tornaram - que essa não é a nossa principal competência. Sim, somos ativos no automobilismo, mas não possuímos nem dirigimos nossa própria equipe".

"Sempre contamos com parcerias - seja com a Dick Johnson Racing na Austrália, com a Penske na NASCAR, com Bob Tasca na NHRA ou com a M-Sport nos ralis".

"Você pode desenvolver seu próprio sistema de acionamento completamente sozinho ou apenas se envolver como cliente. Mas, nesse caso, a Ford não teria nenhuma conexão direta com uma equipe. Quando vimos a oportunidade com a Red Bull, percebemos rapidamente para onde estávamos indo."

"Essa parceria nos permite trabalhar com o que acreditamos ser a melhor equipe da série. Nossas competências simplesmente se complementam".

O que a Ford traz? "Mais do que o planejado inicialmente"

A grande questão nas discussões iniciais era o que a Ford poderia contribuir especificamente para o projeto da Red Bull, além de seu logotipo e recursos financeiros, e como seria a colaboração com a Red Bull Powertrains na F1.

"Minha primeira pergunta a Christian foi: 'O que você está procurando em um parceiro?' E eu estava pronto para dizer o que estávamos procurando em um parceiro. Nos primeiros 20 minutos da conversa, houve um amplo consenso", lembra Rushbrook.

"Naquela primeira reunião, também definimos as áreas em que a Red Bull Racing precisava de suporte com o sistema de acionamento e a equipe de corrida - e onde queríamos contribuir e aprender. Esse processo continua até hoje, e a lista agora é maior do que quando as discussões iniciais ocorreram".

Inicialmente, o plano era que a Ford ajudasse principalmente com os componentes elétricos do motor de 2026. No entanto, Rushbrook enfatiza que a colaboração agora vai muito além disso. "A manufatura aditiva é um bom exemplo. Temos bons recursos e materiais nessa área".

"Isso não estava na lista inicialmente, mas agora estamos trabalhando nisso. O mesmo se aplica ao motor de combustão e ao turbocompressor. Isso também não fazia parte do plano original, mas nosso conhecimento de modelagem e testes pode ajudar a Red Bull".

A Red Bull Ford Powertrains está trabalhando em seu primeiro motor próprio para a temporada de 2026 Foto: Red Bull Content Pool

De acordo com Rushbrook, isso mostra que a Ford não está entrando na F1 apenas por razões de marketing, mas também por causa da transferência de tecnologia para a produção em série.

"Nosso foco principal é a eletrificação - a química da célula da bateria, o conjunto de baterias, o motor elétrico, o inversor e o controle e software. Essa é uma grande oportunidade para nós";

É uma abordagem completamente diferente daquela que a Red Bull discutiu originalmente com a Porsche, como enfatiza Horner.

"Desde o início, Mark e Jim Farley disseram: 'Vocês fazem F1 todos os dias, esse é o seu ganha-pão. Não vamos impor nossa metodologia a vocês. Diga-nos como podemos ajudar".

"Foi um livro muito aberto. Parece uma parceria que não é imposta aos engenheiros, o que às vezes acontece nesses relacionamentos e que temíamos com a outra opção que estávamos considerando".

O espírito de Mateschitz: "Sem risco, não há diversão"

Ainda não está claro o quão competitivo será o produto final em 2026. Horner admite que não tem ilusões de que o primeiro ano será tranquilo. Ao mesmo tempo, ele vê uma vantagem para a Ford: como a marca não é a única responsável pelo motor, ela pode ser menos criticada publicamente.

"É um pouco como ser avô", brinca o chefe de equipe da Red Bull. "Você tem todos os benefícios da criança, mas no final você a devolve aos pais - sem ter que passar noites sem dormir ou trocar fraldas".

"É simplesmente emocionante para nós ter a Ford de volta à F1. É claro que há riscos envolvidos nesse projeto. Construir seu próprio motor é um investimento insano. Mas, como Dietrich Mateschitz sempre dizia: 'Sem risco, não há diversão'. Esse é exatamente o caso desse projeto - não teríamos conseguido realizá-lo sem um parceiro com a mesma mentalidade", diz Horner, ansioso pela colaboração.

