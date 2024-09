Adrian Newey tomou a decisão sobre qual será seu futuro na Fórmula 1 assim que sair da Red Bull. Como foi apurado pelo Motorsport.com, o engenheiro deve ser anunciado pela Aston Martin antes do GP de Azerbaijão, que acontece em duas semanas.

O futuro do designer tem sido fonte de muita especulação desde que o britânico confirmou que deixará os taurinos ao fim da temporada de 2024. Newey chegou a ser relacionado em discussões com a Ferrari e McLaren, entretanto, Zak Brown chegou a afastar os rumores, dando força a ideia de que a Aston Martin estava na liderança.

Adrian chegou a ter fortes rumores de estar com as negociações bem andadas para a Ferrari, para fechar parceria com Lewis Hamilton na próxima temporada. Entretanto, como apontado pela AutoSprint, Fred Vasseur não aceitou atender a todos os pedidos feitos por Newey e as negociações teriam esfriado.

A Williams também demonstrou interesse na contratação de Adrian, mas foram as propostas da Lawrance Stroll que convenceram o designer britânico a fechar acordo com a equipe de Silverstone.

Acredita-se que Newey tenha ficado impressionado com a fábrica ultramoderna que está sendo construída pela Aston Martin. Além disso, seria desejo dele continuar nos arredores da Grã-Bretanha e não precisar se mudar, para aproveitar mais a família e amigos.

A chegada de Adrian na Aston Martin faz parte do projeto para fortalecer a equipe pensando em 2026. Importante lembrar que o time teve resultados decepcionantes ao longo de 2024 e está batalhando com as equipes no fundo do grid atualmente.

Newey foi esteve envolvido profundamente no projeto de sucesso da Red Bull, que confirmou títulos a Sebastian Vettel e Max Verstappen.

Até o momento, a Aston Martin ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas acredita-se que o anúncio oficial será feito ainda antes do GP do Azerbaijão que acontece dentro de duas semanas. No entanto, Newey só começaria a atuar na equipe seis meses após o anúncio.

Durante o GP de Monza, Fernando Alonso, que defende as cores do time de Silverstone, desconversou sobre o assunto e definiu a notícia como "rumores".

"Isso continua como um rumor. E eu acho que [consertar o carro e torná-lo competitivo] não é o trabalho de apenas uma pessoa. É mais sobre o que temos agora e iremos produzir no futuro; entender em qual direção estamos indo e se ela está certa".

