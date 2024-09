F1: Por que Alonso ainda não desistiu da Aston Martin para 2025

Em 2023, a Aston Martin surpreendeu a todos ao lutar por pódios e boas posições no grid. Porém, em 2024, a equipe sofreu uma pequena queda de rendimento no meio do percurso e está tendo uma temporada dramática na Fórmula 1. Apesar das atualizações não elevarem o ritmo, como era esperado, Fernando Alonso parece não ter perdido as esperanças.

Para 2025, o cenário não parece ser muito melhor, uma vez que o próximo carro será muito baseado no que eles têm disponível agora. Isso porque, a partir de 1° de janeiro de 2025, todas as equipes devem se voltar para o ano de 2026, quando as regras da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, deverá passar por modificações.

Para Alonso, apesar do pessimismo do momento, o espanhol acredita que não é o momento de se 'desesperar' e que eles não podem desistir para 2026.

"Acho que ainda temos tempo para reagir. A McLaren melhorou em quatro meses para ir do último ao primeiro, ou do último ao pódio, temos exemplos claros de que isso é possível".

"Além disso, a Mercedes começou da mesma forma que nós este ano, ficamos empatados com a Mercedes nas primeiras quatro corridas, mas eles já venceram três corridas nesta temporada, então não sou um grande fã de desculpas".

O espanhol também disse que entende que a equipe precisa focar em 2026 e todos os seus objetivos devem ser para voltar a ter bons resultados quando a FIA mudar as regras. Porém, Alonso defende que isso não deve custar o rendimento do próximo ano e, muito menos, a queda brusca que sofreram ainda em 2024.

"Temos que compreender que o grande objetivo é 2026. Mas, ao mesmo tempo, penso que, como equipe, poderíamos aceitar não estar na batalha dos quatro primeiros, já que são equipes de topo e estão muito à nossa frente".

"Mas agora estamos atrás da Williams, Haas ou RB em algumas ocasiões, então acho que temos que elevar um pouco a competição. Temos que melhorar".

BORTOLETO e Audi, McLAREN em 'CRISE', Max DETONA RB20 e o FUTURO da F1 na TV brasileira | RETA FINAL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!