Adrian Newey é considerado um dos designers de maior sucesso na Fórmula 1. O engenheiro fez parte dos projetos de sucesso da Red Bull, que consagraram Sebastian Vettel e Max Verstappen como campeões mundiais. Entre os anos de 1993 e 2023, ele somou 25 títulos mundiais entre pilotos e construtores.

Mas, quanto tempo ele precisou para transformar as equipes que passou em campeãs?

O primeiro projeto que Newey participou foi em 1988, quando ingressou na equipe March e ajudou a produzir o 1988 March 881, que se tornou muito mais competitivo do que toda a equipe esperava. Inclusive, Ivan Capelli terminou em segundo lugar em Portugal e conseguiu ultrapassar a McLaren de Alain Prost no GP do Japão na volta 16.

Em 1990, a March se tornou Leyton House Racing e foi quando o britânico foi promovido ao cargo de diretor técnico. No mesmo ano, ele foi demitido durante o verão e seu próximo passo foi na Williams.

Projetos na Williams

Títulos conquistados com a Williams (entre construtores e pilotos): 9

Entre os anos de 1980 e 1990 a Williams era considerada uma equipe de ponta e o diretor técnico Patrick Head não perdeu tempo em oferecer um acordo ao engenheiro britânico. A chegada de Newey ao time trouxe um no ar e novas ideias, mas eles só voltaram a ser campeões no ano de 1992, com o Williams FW14B.

À época, Nigel Mansell e Ricardo Patrese defendiam a equipe e tiveram a oportunidade de guiar com a suspensão ativa durante toda a temporada. O monoposto chegou a ser chamado de "carro de outro planeta" porque apresentava uma superioridade muito clara em pista.

Entretanto, Ayrton Senna foi responsável por colocar em dúvida algumas vitórias, conseguindo bater de frente com as Williams. Entretanto, no fim da temporada, Mansell se consagrou como campeão e trouxe o primeiro título a Newey. Além disso, a equipe de Grove também conquistou o campeonato de construtores, somando duas vitórias para o engenheiro.

Foto de: Motorsport Images

Newey conseguiu repetir o feito nos carros da Williams até 1998, tendo apenas uma pausa de 1995. Em 1993, Prost venceu a temporada e também levou os construtores com o projeto do britânico.

Entretanto, em 1994, ano da morte de Senna durante o GP de San Marino, o qual muitos relacionam ao carro projetado por Adrian, Michael Schumacher conquistou seu primeiro título, mas a Williams ainda ficou com o troféu pelo monoposto. Até este momento, o engenheiro já havia 'embolsado' cinco prêmios.

O acidente de Ayrton e sua morte fizeram com que o relacionamento de Newey com o alto escalão da Williams ficasse rachado. Estava claro que o engenheiro poderia muito bem projetar mais um carro de grande sucesso, apesar dos problemas enfrentados ao longo de 1994. No entanto, em 1995, a equipe de Grove se viu sendo passada pela Benetton, que ficou com os dois títulos.

A temporada de 1996 voltou a ser muito boa para a Williams, isso porque eles voltaram a vencer muito naquele ano e conquistaram mais dois títulos com Damon Hill e Jacques Villenueve. No ano seguinte, o monoposto de Newey também levou os dois títulos, mas o engenheiro deixou a equipe no meio da temporada.

A fase das maiores vitórias da Williams acabou em 1997, principalmente porque eles perderam os motores Renault, quando a fábrica saiu da F1. Em 1998 e 1999, a equipe conquistou o terceiro e quinto lugares na tabela de construtores.

Os britânicos marcaram presença como terceiros colocados até 2006, quando houve uma queda no desempenho e a Williams terminou o ano como oitava colocada. À época, Mark Webber e Nico Rosberg defendiam suas cores, marcando quase 10 anos desde a saída de Newey do time.

Foto de: Motorsport Images

Apenas três títulos na McLaren

Títulos conquistados com a McLaren (entre construtores e pilotos): 3

Adrian Newey não teve a chance de influenciar no carro de 1997 da McLaren, mas fez tudo que pôde para mudar o projeto para 1998, conseguindo conquistar o título naquele ano com Mika Hakkinen, além de também garantir o campeonato de construtores.

O MP4/14, modelo da McLaren de 1999, também chegou para ser um dos dominantes daquela temporada. Entretanto, apesar de Hakkinen ficar com o título de pilotos, a Ferrari se mostrou super competitiva e levou o título de construtores, deixando os britânicos em segundo lugar.

O terceiro título, que estava quase garantido em 2000, não se consagrou porque Hakkinen perdeu a colocação por muito pouco. Entre 2000 e 2004, o time de Maranello apareceu para tomar a ponta e se aproximou fortemente da McLaren, conseguindo bater de frente e levar o troféu de construtores até 2004.

Na primavera de 2001, Newey chegou a quase fechar contrato com a Jaguar. No entanto, Bobby Rahal não conseguiu o acordo, isso porque Ron Dennis, chefe da McLaren, o convenceu a ficar no time. Os rumores de que Adrian deixara os britânicos se intensificaram em 2004, quando seu futuro voltou a ser assunto no paddock.

David Coulthard, McLaren MP4-16 gives a lift to Mika Hakkinen, McLaren Foto de: Motorsport Images

Oficialmente, Newey não trabalhou mais a equipe de Woking a partir de 2005. Com a saída de Adrian, a McLaren enfrentou problemas em 2006 com o MP4/21 e terminou a temporada em terceiro, somando apenas 110 pontos.

No ano seguinte, eles enfrentaram problemas de espionagem industrial e perderam todos os pontos somados ao longo do ano. Desta maneira, o título de construtores, que parecia certo, foi retirado de suas mãos.

Já em 2008, com o MP4-23, Lewis Hamilton conquistou o seu primeiro título como piloto e consagrou a McLaren como segunda colocada na tabela de construtores.

Ida para a Red Bull

Títulos conquistados com a Red Bull (entre construtores e pilotos): 13

Adrian Newey chegou à Red Bull em 2006 e teve pouco impacto no carro daquele ano, não conseguindo mudar muito o projeto para que fizesse grande diferença nas pistas. No ano seguinte, equipado com Motor Renault, o desafiante projetado por Adrian apresentou problemas de confiabilidade.

Em 2008, um modelo bastante complexo saiu da fábrica dando indícios do que viria pela frente e assim aconteceu, em 2009 a Red Bull conquistou o segundo lugar no campeonato de construtores de forma bastante confortável.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 Foto de: James Moy

Em 2010, o RB6 construído pelo 'mago' disparou na ponta e o primeiro título de Newey com a equipe aconteceu, levando o título de construtores e o campeonato de pilotos com Sebastian Vettel - e, com isso, ele se tornou o único designer da categoria a vencer o mundial de construtores com três equipes diferentes.

No ano seguinte, o RB7 conseguiu superar o MP4-27 da McLaren comandado por Fernando Alonso e faturou os dois campeonatos mais uma vez - tônica que se repetiu em 2012 também, com a dobradinha da Red Bull tendo o carro dominante desenhado por Newey.

O último ano de títulos do time de Milton Keynes com um carro desenhado pelo famosos designer aconteceu em 2013, com o RB9. Os anos se passaram, e Newey - com a nova era de regulamentos da categoria - conseguiu entegar dois monopostos vencedores o RB18 e o RB19, sendo este último um dos mais dominantes da história da Fórmula 1.

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto de: Red Bull Content Pool

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

