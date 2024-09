F1: FIA define que todas as asas flexíveis de 2024 estão legais

Após os questionamentos levantados durante o GP de Monza de Fórmula 1 pela Ferrari e Red Bull, a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, declarou que todas as asas dianteiras, principalmente as da McLaren e Mercedes, atendem as exigências da regulamentadora.

A FIA fez diversos estudos para entender o funcionamento das asas flexíveis durante o GP da Bélgica e após os questionamentos da Ferrari e Red Bull, enviou uma nota oficial sobre o assunto.

Na Bélgica, a regulamentadora alegou que não iria aplicar nenhuma sanção caso alguma das equipes não atendessem aos requisitos e estava fazendo as investigações apenas para entender o funcionamento do acessório.

"A FIA está examinando as asas dianteiras em diversos eventos com inúmeras checagens (conformidade da superfície, conformidade da deflexão) respeitando a relevância das regulamentações técnicas da F1. Todas as asas dianteiras estão compatíveis com as regras de 2024", diz a nota enviada.

"Os estudos devem continuar até o GP de Singapura para ter a certeza de que todas as equipes terão corrido com as câmeras da FIA em diferentes traçados".

"Isso completará uma base de dados maior, que permitirá a FIA a definir os objetivos da situação e quantificar as diferenças de diversas dinâmicas observadas em pista".

As regras definem que as asas não podem flexionar mais do que 5mm, quando medidas segundo o eixo de carga, quando uma carga de 60N é aplicada.

A FIA ainda completa dizendo que as asas dianteiras "têm sido um desafio ao longo dos anos", isso porque os padrões de aerodinâmica variam entre diferentes competidores.

"Outras áreas dos carros - incluindo a asa traseira e as bordas do assoalho - tem uma consistência aerodinâmica".

"A FIA terá o direito de introduzir novos testes caso alguma irregularidade seja detectada. Não há novos planos para sanções a curto-prazo, mas avaliaremos a situação com o médio e longo-prazo em mente".

