F1 no Brasil: Confira o que as estatísticas dizem sobre o fim de semana em Interlagos

O circuito anti-horário de Interlagos proporcionou algumas corridas espetaculares no passado e todos os fãs da Fórmula 1 esperam por outro evento cheio de drama neste fim de semana, com ações na sprint no sábado e a corrida principal no domingo.

Este será o 41º evento de F1 na pista – que substituiu o Rio de Janeiro como sede do GP do Brasil em 1990 – mas é apenas o terceiro que se chama São Paulo – em vez de GP do Brasil. Aqui estão algumas de suas principais estatísticas antes deste fim de semana.

Título sem disputa

O local já recebeu seis decisões de títulos de pilotos – em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2012 – mas já se passaram três corridas desde que Max Verstappen selou seu terceiro título. No entanto, uma vitória de Lewis Hamilton e quatro pontos ou menos para Sergio Pérez levaria a uma mudança para o segundo lugar. Hamilton está agora com 9/1 para o segundo lugar, enquanto Perez é o favorito com 4/7.

Pole e recorde de vitórias

Hamilton está perseguindo o que seria um recorde absoluto de quarta pole em Interlagos com chances de 8/1 – embora Verstappen seja mais procurado em 4/9 e as Ferraris sejam 11/2. Se conseguir cumprir, o piloto da Mercedes pode transformar isso em uma vitória que igualará o recorde de quatro poles de Michael Schumacher no circuito.

Margens apertadas

As margens são apertadas nesta pista na classificação, com a pole a menos de um décimo de segundo em nove das últimas 12 corridas. No ano passado, Kevin Magnussen ultrapassou Verstappen por 0s101 numa sessão molhada, embora isso tenha sido anulado quando ele caiu de posições na sprint – e as probabilidades de isso acontecer novamente este ano são de 500/1.

Vitórias consecutivas

Verstappen, Hamilton e George Russell são os únicos três pilotos atuais que venceram em Interlagos, este último conquistando sua primeira vitória na F1 na pista no ano passado. Porém, houve apenas cinco vencedores consecutivos em São Paulo, e as chances de Russell ser um são de 18/1, com um pódio para o piloto da Mercedes em 2/1.

De trás para a frente

A pista tem boas oportunidades de ultrapassagem e com chuva prevista para a qualificação alguns pilotos podem ter que correr atrás do pelotão – Carlos Sainz fez isso quando passou do último para o terceiro lugar em 2020, enquanto Hamilton venceu do 10º lugar no grid em 2021. As probabilidades da corrida com dois líderes é 2/1.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

De ponta a ponta

Apesar de um histórico de corridas emocionantes, 13 das últimas 14 corridas foram vencidas por quem largou na primeira fila. Antes da vitória de Hamilton desde o 10º lugar em 2021, a última pessoa a vencer fora dos dois primeiros lugares foi Kimi Raikkonen pela Ferrari em 2007. As probabilidades de um hat-trick – pole para a vitória mais uma volta mais rápida – são de 8/5 para Verstappen, 200/1 para Hamilton, 600/1 para Norris, 750/1 para Russell e 1000/1 para todos os outros.

Ataque em equipe

A Ferrari está um pouco à frente da McLaren no que diz respeito a vitórias por equipes, enquanto os motores Mercedes venceram mais corridas do que qualquer outro. As chances de dois Mercedes no pódio são de 7/2, enquanto a combinação dos dois últimos – McLaren-Mercedes – poderia dar a Lando Norris ou Oscar Piastri uma boa chance neste fim de semana, com Norris em 15/8 para terminar entre os dois primeiros.

Potencial de pódio

Houve 11 pódios diferentes nesta temporada, com Verstappen em primeiro lugar com 18 e Pérez em segundo com oito. Fernando Alonso é o próximo com sete, e terminou no pódio no Brasil mais do que qualquer outro piloto atual, com oito resultados entre os três primeiros.

Potencial de pódio II

Hamilton e Norris têm ambos seis pódios e Norris está em alta, com quatro desses resultados nas últimas cinco corridas, em comparação com os dois de Hamilton. Porém, Hamilton está em boa forma no Brasil, com seis pódios nas últimas oito corridas na pista. As probabilidades de um vencedor britânico são de 7/1.

