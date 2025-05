F1- Norris 'se garante' contra Piastri: "Nem um pouco preocupado"

Após passar um tempo no simulador da McLaren para entender suas dificuldades com o carro de 2025, Lando Norris afirma estar confiante de que em breve conseguirá ter uma performance melhor na Fórmula 1.

Norris venceu a corrida de abertura desse ano em Melbourne, mas, no geral, o vice-campeão da temporada passada tem tido dificuldades para se adaptar ao novo carro da McLaren, que passou por mudanças substanciais em relação a 2024 para manter-se competitivo.

Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, segue o caminho oposto, encontrando mais consistência e se transformando em um legítimo candidato ao título, tendo vencido três das cinco corridas até agora.

A segunda vitória consecutiva de Piastri na temporada, na Arábia Saudita, fez com que o australiano assumisse uma vantagem de 10 pontos sobre Norris na classificação, mas o britânico descartou as sugestões de que a boa forma do companheiro de equipe seja motivo de preocupação, afirmando que logo estará no mesmo nível.

"Não estou nem um pouco preocupado. Ele está fazendo um bom trabalho e merece", disse Norris em Miami. "Não acredito muito nessa coisa de 'boa fase', é só minha opinião e estou fazendo o que posso. Claramente, cometi alguns erros e não estou no nível que preciso estar, mas acredito que logo estarei no lugar certo, então não há motivo para preocupação."

"Estamos apenas na sexta etapa de 24. Não vou dizer isso para sempre, sei que preciso acelerar e entrar no ritmo. Mas a velocidade está lá e o ritmo de corrida definitivamente está lá. Só tem uma coisa que preciso ajustar e é algo difícil, mas estou confiante de que vou conseguir."

O que Norris está fazendo para voltar ao topo



A McLaren assumiu parte da responsabilidade por garantir que Norris volte ao seu melhor desempenho com o MCL39, o que parece exigir tanto ajustes técnicos da equipe quanto mudanças no estilo de pilotagem do britânico.

Segundo Norris, seu tempo no simulador da equipe foi majoritariamente dedicado a resolver seus pontos problemáticos. "Foram algumas semanas produtivas", explicou. "Isso não significa que muita coisa tenha mudado para este fim de semana. Não é como se as coisas fossem funcionar magicamente como eu gostaria, mas há muito mais entendimento sobre o que pode ter afetado as coisas e o que talvez não"

"A maior parte do meu trabalho no simulador foi baseada nisso, tentando entender esses pontos, o que é bom. Mas, depois, é sobre aprofundar esse entendimento, saber quais medidas você pode tomar para começar a mudar coisas no carro e onde você quer investir recursos."

Em vez de depender das atualizações da McLaren, que devem chegar quando a temporada de F1 entrar na fase europeia nas próximas semanas, Norris diz que precisa confiar em si mesmo para encontrar a maior parte das soluções. "Acho que as [atualizações] certamente vão ajudar", disse. "Mas também não quero depender só disso. Há coisas que estou tentando trabalhar separadamente e espero que essa seja uma solução melhor do que ficar esperando pelas peças."

