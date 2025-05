Antes do GP de Miami de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, analisou a disputa com o experiente companheiro de equipe Nico Hulkenberg durante as cinco primeiras etapas da temporada 2025, afirmando o ritmo de corrida é "semelhante".

Em coletiva de imprensa na quinta-feira (1º) em que o Motorsport.com estava presente, Bortoleto respondeu questionamentos sobre a comparação com Hulkenberg, principalmente nas últimas duas corridas, na Arábia Saudita e no Bahrein:

"Acho que apenas juntar as voltas nas duas últimas rodadas não foi favorável", comentou. "Não consegui completar uma volta limpa no Bahrein ou em Jeddah. Então, isso foi um problema. O ritmo de corrida, você sabe, é semelhante. Estamos sempre lá. E, sim, acho que também tivemos estratégias diferentes nas corridas".

"Portanto, é muito difícil comparar. Não é 100% igual. Mas sempre há algo a aprender sobre isso. Ele é um cara muito experiente que eu posso aprender sempre um pouco aqui e ali".

O jovem piloto brasileiro, no entanto, destacou que existem pontos positivos, mas que ele prefere focar no que melhorar:

"Também há muitos pontos positivos que vi nesses finais de semana", disse Bortoleto. "Não gosto de falar sobre os pontos positivos. Não vale a pena. Só precisamos ver os pontos que posso melhorar e fazer um trabalho melhor. E eles estão muito claros em minha mente e continuarei progredindo".

"E, como você disse, acho que temos claro onde precisamos melhorar como equipe também. E estamos nos esforçando para seguir nessa direção", concluiu.

