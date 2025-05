Depois de um incidente envolvendo Max Verstappen, da Red Bull, e Oliver Bearman, da Haas, no GP da Austrália de 2025, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu modificar o regulamento esportivo da Fórmula 1 nas regras sobre os retardatários no período de safety car.

Na etapa de Melbourne, Bearman estava uma volta atrás quando um safety car foi chamado, o que lhe fez ter autorização da direção de prova para tirar a diferença e retornar no final do pelotão. No entanto, a equipe o chamou para os boxes e, quando ele voltou na pista, ele ficou à frente de Verstappen.

Para solucionar essa confusão, foi permitido mais uma volta ao britânico para se alinhar novamente ao fundo da fila de carros, mas tal problema na saída dos boxes fez a FIA modificar o 'livro de regras' da F1.

Confira abaixo o texto modificado do artigo 55.14, com a proposta de resolução de fechamento do pit lane nesses casos:

"Se o diretor de prova considerar seguro fazê-lo, e a mensagem "CARROS RETARDATÁRIOS AGORA PODEM ULTRAPASSAR" será enviada a todos os Competidores usando o sistema oficial de mensagens, e a luz verde do safety car se acenderá para sinalizar a todos os carros que foram ultrapassados pelo líder

que eles deverão passar os carros na volta principal e o safety car".

"Isso se aplicará somente aos carros que foram ultrapassados no momento em que cruzaram a linha no final da volta durante a qual cruzaram a primeira linha do safety car pela segunda vez depois que o safety car foi acionado".

"Enquanto estiverem ultrapassando os carros na volta da liderança e o safety car, e para garantir que isso possa ser feito com segurança, os carros na volta da liderança devem sempre permanecer na linha de corrida, a menos que seja inevitável desviar-se dela".

"Quando todos esses carros tiverem ultrapassado o safety car, a luz verde do safety car será apagada para sinalizar que a ultrapassagem não é mais permitida, com exceção dos casos listados no Artigo 55.8".

"Depois de ultrapassar os carros na volta da liderança e o safety car, esses carros devem prosseguir pela pista em uma velocidade apropriada, sem ultrapassar, e devem fazer todos os esforços para se posicionar na parte de trás da fila de carros atrás do safety car".

"Enquanto esses carros estiverem dando a volta na pista para se juntarem novamente à fila de carros atrás do safety car, e a critério exclusivo do diretor de prova, a saída do pit lane poderá ser fechada quando o safety car e a fila de carros atrás dele estiverem se aproximando e passando pela saída do pit lane".

