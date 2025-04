O último treino livre do GP do Japão de Fórmula 1 teve Lando Norris na liderança, seguido por Oscar Piastri, apenas 0s026 mais lento, e George Russell completou os três primeiros colocados. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou as práticas livres em 17º.

Duas bandeiras vermelhas ocasionadas por conta de focos de incêndio na grama ditaram o ritmo da sessão.

O treino

Com o carro totalmente reconstruído, Jack Doohan foi o primeiro a ir à pista e a fazer um tempo rápido. Ainda com marcas altas, Max Verstappen iniciou em primeiro com 1m30s397. Sete minutos passados e a primeira bandeira vermelha da sessão aconteceu, assim como na sexta-feira, por conta de fogo na grama.

As 23h44 a sessão foi retomada, com 46 minutos restantes no cronômetro. Sem tempo desde o início do treino, Charles Leclerc de pneus macios assumiu a liderança fazendo 1m29s107 - 1s mais lento que o tempo feito por Oscar Piastri no TL2.

Interessante destacar que apenas os dois pilotos da Ferrari, os dois da McLaren e Doohan estavam na pista com a gama macia. Pouco depois, Piastri assumiu o P1 com 1m28s768. Verstappen, depois de fazer algumas voltas lançadas no início da sessão voltou o restante do tempo para tentar acertar o carro.

Restando 24 minutos para o fim, Russell se tornou o piloto a ser batido cravando 1m28s385 e por 0s029, Leclerc não conseguiu. E com 13 minutos para o fim, Piastri colocou o tempo mais rápido do fim de semana ao fazer 1m27s991. Porém, Norris entra na briga e consegue ser 0s026 mais rápido.

Com apenas seis minutos finais, outra bandeira vermelha agitada por conta de foco de incêndio e a sessão não foi retomada.

SEXTA-LIVRE: Piastri bate Norris e lidera TLs, DOOHAN BATE, Bortoleto é 13º! Debate do dia em Suzuka

