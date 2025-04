A McLaren liderou as duas primeiras sessões de treinos em Suzuka e continuou com seu forte desempenho, que tem caracterizado sua atual temporada na Fórmula 1. Lando Norris foi o mais rápido na primeira sessão de treinos e Oscar Piastri terminou como líder do TL2.

Charles Leclerc, que terminou em sétimo na sexta-feira, disse que a equipe papaia era de longe a mais forte: "Precisamos ter cuidado porque a McLaren parece estar em um nível completamente diferente".

Com o objetivo de se recuperar de uma dupla desclassificação no GP da China, o monegasco disse que o desempenho da Ferrari pode ser melhor do que parece.

Lando Norris, McLaren Foto: Andy Hone / Motorsport Images

"Acho que foi um dia muito positivo. Tentei muitas coisas hoje. Não colocamos tudo junto, mas sinto que nosso desempenho foi além do que parece no papel."

"Amanhã, acho que tudo vai se inverter porque haverá uma grande mudança no vento. Em uma pista como esta, isso fará uma grande diferença."

As bandeiras vermelhas no TL2 também atrapalharam o programa da Ferrari. Leclerc disse que estava frustrado com as constantes paradas na segunda sessão de treino, mas afirmou que eles haviam coletado dados valiosos.

"Para ser sincero, foi um pouco frustrante porque não consegui fazer uma volta limpa. Sempre tinha trânsito ou outra bandeira vermelha, depois outra e outra e outra..."

"Foi um dia em que aprendi muito, embora tenha sido frustrante nesse aspecto. Fizemos muitas mudanças no meu carro e acho que isso será benéfico. Entendo um pouco melhor o que preciso no futuro, o que é sempre uma coisa boa."

