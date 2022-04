F1: Norris surpreende e lidera treino antes de quali na Austrália

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou neste sábado o terceiro treino livre, que antecedeu o classificatório em Melbourne, palco da terceira etapa do campeonato de 2022.

Lando Norris colocou a McLaren na frente na sessão, com 1min19s117, deixando Charles Leclerc para trás em 0s132. Sergio Pérez, Fernando Alonso e Carlos Sainz completaram o top 5.

Max Verstappen foi o sétimo e Lewis Hamilton o oitavo. Ambos lutaram com seus carros, chegando a rodar, mas sem bater.

A sessão foi marcada por dois incidentes envolvendo a Aston Martin. Pouco antes da metade do treino, Sebastian Vettel bateu na curva 9. Nos minutos finais foi a vez de Lance Stroll parar na barreira de pneus. Ambos não tiveram qualquer lesão, apesar de danificarem bastante seus carros.

A Corrida

Apenas Lando Norris abriu volta rápida nos primeiros 10 minutos, mas a dupla da Red Bull tirou o inglês da ponta após os 10 primeiros minutos com, Pérez fazendo 1min21s024.

Aos poucos, as marcas foram caindo e com 20 minutos de sessão, Fernando Alonso liderava os tempos com 1min20s119.

Após Hamilton sair da pista no terceiro setor, mas conseguir voltar após passeio na brita, Vettel acabou batendo na curva 9, trazendo a bandeira vermelha.

A sessão voltou quando restavam 30 minutos para o final, e a tabela mostrava Alonso, Sainz, Ricciardo, Pérez e Bottas no top-5, todos com pneus macios.

Verstappen rodou na grama na curva que antecede a reta principal, mas sem bater em nenhum lugar. O holandês retornou normalmente.

Alonso conseguiu baixar ainda mais o seu tempo com 1min19s906 com 35 minutos de treino. Na sequência, Pérez assumiu a P1 com 1min19s720.

Mas Alonso deu o troco, baixando a melhor marca em 0s060, com o mexicano respondendo com 1min19s458.

Sainz acabou com a festa de Pérez e Alonso e cravou 1min19s419, desbancando Pérez. Todas essas mudanças ocorreram com os carros calçados com pneus macios.

Com menos de 10 minutos para o final, Norris pulou para a liderança, com 1min19s117. Alonso bem que tentou em seguida, mas ficou a 0s158 do piloto da McLaren.

Lance Stroll abreviou o final do treino, saindo da pista e batendo na barreira de proteção da curva 11. como faltavam menos de 5 minutos e o tempo de retirada do carro seria superior, a sessão foi encerrada.

O treino de classificação para o GP da Austrália acontece ainda hoje, às 3h, horário de Brasília.

Resultado

