A ação da Porsche Cup Brasil em Interlagos continua neste sábado! A tarde é marcada pelas primeiras corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge, válidas pela terceira etapa da temporada 2024.

Este fim de semana marca o fim da primeira metade do campeonato sprint, de provas de curta duração, e a etapa já foi marcada por grandes momentos até aqui.

As corridas deste sábado têm seus grids de largada definidos pela classificação feita mais cedo neste sábado. Na Carrera Cup, Thiago Vivacqua conquistou sua primeira pole position na categoria, superando o líder Marçal Müller. Já na Sprint Challenge, o líder Miguel Mariotti larga na frente.

Assista às corridas de sábado da Porsche Cup em Interlagos:

