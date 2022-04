F1: Por motivos de segurança, FIA retira zona de DRS na Austrália

Carregar reprodutor de áudio

A FIA retirou uma das quatro zonas de DRS do layout de Albert Park para o GP da Austrália de Fórmula 1 de 2022, com a mudança tendo sido feita por motivos de segurança.

O circuito de Melbourne tinha três zonas DRS na última vez que a F1 correu na cidade em 2019, mas desde então passou por uma renovação em uma tentativa de promover ultrapassagens em um layout que não teve alterações desde que entrou no calendário em 1996.

Mas após as duas primeiras sessões de treinos na sexta-feira, foi reavaliada a situação e foi decidido remover uma das zonas de DRS.

A zona de ativação da asa móvel que foi removida é da curva 8, com o carro indo para a esquerda antes de entrar na curva 9.

A zona de DRS que segue o complexo das curvas 9 e 10 permanece inalterada, com o ponto de ativação para essa corrida movido para pouco antes da curva 9.

A partir daí, os pilotos podem abrir as asas traseiras entre as curvas 10 e 11, que se previa ser o melhor ponto de ultrapassagem para carros de F1 no layout do Albert Park reformulado.

As duas zonas de DRS restantes e seus pontos de ativação permanecem inalterados - com os pilotos capazes de ativar o sistema na reta principal e entre as curvas 2 e 3.

Em uma nota às equipes anunciando a mudança, o diretor de provas da F1, Niels Wittich, disse: “Por razões de segurança, as zonas de DRS serão reduzidas para 3 no restante do evento."

“A detecção de DRS 1 será movida para antes da curva 9, a ativação de DRS 1 será após a curva 10, a detecção de DRS 2 permanecerá inalterada, com as seguintes zonas de ativação renumeradas de acordo.”

