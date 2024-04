O grid da Porsche Cup Brasil ganhou em 2024 um reforço de renome internacional: a skatista Letícia Bufoni, um dos maiores nomes dos esportes radicais atuais. Correndo na classe Sprint Trophy, a nova “escola” da categoria, a paulistana divide o ano entre a quatro rodas de seu 911 e as do skate.

O começo da trajetória de Letícia na Porsche tem sido dos mais atribulados. Na estreia, em Goiânia, estava prestes a conquistar um pódio quando tomou um toque na última curva da última volta. Já no Velocitta, acabou rodando, precisando fazer uma corrida de recuperação.

Correndo neste fim de semana em Interlagos a terceira de cinco etapas previstas para a Sprint Trophy em 2024, a skatista falou com o Motorsport.com e fez um balanço de seu ano de estreia.

“Até aqui foram muitos aprendizados. Estou curtindo muito o processo de começar numa categoria de base, começar do zero. Eu não tenho experiência nenhuma em pista, estou pegando toda a experiência agora esse ano aqui na Porsche e está sendo incrível. Acho que tenho evoluído bastante”.

“Na Sprint Trophy, eu comecei na subdivisão inferior, e já na segunda etapa eu subi para a principal. É mais difícil né porque tem pessoas aqui, pessoas que já correram ano passado, então a maioria tem mais experiência que eu, mas acredito que estou evoluindo. Estou andando rápido e estou curtindo muito, e acho que isso é o mais importante”.

Bufoni fez ainda uma análise de sua evolução como piloto neste breve espaço de tempo:

“Com certeza [tenho que melhorar] em tudo. Tem pessoas que pilotam por 30, 40 anos e ainda têm coisas para melhorar. Como eu no skate. Eu ando de skate há 21, 22 anos. E ainda tem muita coisa para aprimorar e aprender. Eu acho que no automobilismo é a mesma coisa. Acho que nunca é suficiente. Tem muita coisa que preciso melhorar”.

Quando questionada sobre quais lições tira do automobilismo para usar no mundo do skate e vice-versa, Letícia explicou como que essa experiência a faz valorizar o que já tem em sua vida.

“Eu acho que é muito bom você fazer uma coisa tendo que começar do zero. Quando eu volto para o skate, eu sou boa no skate, e eu passo a valorizar muito mais isso. É por isso que eu sempre fiz muitos esportes diferentes, porque a melhor sensação é você saber que é boa em alguma coisa”.

“Depois de muitos anos você acaba esquecendo essa sensação. Então é muito bom vir aqui, tendo que aprender tudo do zero, não conseguir uma colocação boa, e aí chegar no skate, que é a minha praia, onde eu sei tudo, os detalhes, como chegar na pista, como montar uma volta...”.

“É muito bom você ter essa experiência. E eu não vejo horas de ter essa experiência aqui também”.

