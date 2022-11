Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 da Fórmula 1 mal acabou e Esteban Ocon mostrou todo seu alívio em não ter mais Fernando Alonso como companheiro de equipe na Alpine, destacando, desta vez, a falta de comprometimento e envolvimento do bicampeão mundial com a equipe.

Recentemente, o francês revelou que não tinha ficado satisfeito com alguns comentários feitos pelo espanhol sobre ele, mas afirmou que não ira mudar a percepção e o respeito que tinha por Alonso. Mas, em entrevista ao jornal francês L’Equipe, Ocon 'agradeceu' a ida do ex-companheiro de equipe à Aston Martin apontando que ao longo da parceria dos dois, ele ficou atarefado demais por ter feito grande parte dos compromissos da equipe de Woking.

"É bom que ele vá para a Aston Martin e que sigamos nosso próprio caminho. Sinceramente, o trabalho foi 98% nas minhas costas e 2% nas costas dele. Eu estava sobrecarregado. Fiz todo o desenvolvimento no simulador, as viagens de marketing..."

Ainda ao jornal francês, Ocon destacou que ele e Alonso não tiveram nenhuma conversa de maneira 'particular', indicando que todas as críticas do espanhol foram feitas abertamente à mídia e não a ele de maneira pessoal.

"Claro, fiquei desapontado com seus comentários na imprensa e não internamente. Não tivemos nenhuma discussão sobre nada disso", concluiu.

