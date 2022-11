Para Hill, Mick Schumacher não aguentou a pressão da F1

Carregar reprodutor de áudio

Mick Schumacher disputou em Abu Dhabi seu último GP com a Haas e, potencialmente, sua última corrida na Fórmula 1, já que não garantiu uma vaga no grid para 2023, com o time americano preferindo o mais experiente Nico Hulkenberg. E para Damon Hill, o jovem alemão acabou cedendo à pressão do esporte em seu segundo ano com a Haas.

A segunda temporada do filho do heptacampeão na F1 foi marcada por batidas muito caras e exibições de altos e baixos, que não convenceram os dirigentes do time americano, especialmente face ao trabalho de Kevin Magnussen, em seu ano de retorno à F1.

E, para coroar o difícil 2022 de Schumacher, ele ainda termina o ano sem um importante apoio, com seu contrato com a Academia da Ferrari chegando ao fim.

Para Damon Hill, campeão de 1996 em cima de Michael Schumacher, Mick simplesmente não aguentou à pressão que havia em seus ombros: "Acho que Mick estava sob muito escrutínio, muita pressão, e acho que ele acabou cedendo no fim", disse o britânico ao podcast F1 Nation.

"Não sei de onde ele recebe seus conselhos, mas acho que provavelmente ele descobriu que a F1 é mais dura do que ele pensava. Há outros aspectos que você só nota após anos no esporte, algo que Nico Hulkenberg tem".

"Portanto, ele pode concentrar em entregar para a equipe, e a equipe precisa de pessoas que podem cumprir com o seu trabalho sem ceder ao stress".

E falando especificamente sobre Hulk, o ex-piloto da Williams acredita que as cinco corridas disputadas pelo alemão com substituto (três em 2020 pela Racing Point e duas em 2022 pela Aston Martin), foram bons sinais.

"Ele teve alguns retornos, que foram impressionantes, considerando o tempo que ele ficou longe dos carros. Ele tem algumas corridas em seu nome, não?".

"Acho que é difícil [de voltar] após uma pausa. Acho que é difícil se acostumar de verdade, mas ele não tem a mesma pressão que Mick tinha".

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo