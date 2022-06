F1: Pérez bate Leclerc e lidera TL pré-quali em Mônaco; confira

Carregar reprodutor de áudio

Piloto mexicano da Red Bull na Fórmula 1, Sergio Pérez liderou o terceiro e último treino livre para o GP de Mônaco, superando o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Companheiro do 'dono da casa' no time de Maranello, o espanhol Carlos Sainz completou o top 3.

Pérez cravou a marca de 1min12s476 no fim da sessão prática derradeira e superou Leclerc, que foi o mais rápido nos TLs 1 e 2, por 0s041. Já Sainz, que conquistou um pódio em Mônaco ano passado, ficou 0s370 do ponteiro.

A quarta posição ficou com o líder do campeonato, Max Verstappen. O holandês da Red Bull ficou a 0s405 de Pérez. Quem completou o top 5 foi o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, à frente de Lando Norris, britânico da McLaren.

Heptacampeão mundial da F1 e piloto da Mercedes, Lewis Hamilton foi o sétimo, dois postos à frente do novo companheiro e compatriota George Russell, que foi batido pelo dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas. Veja a tabela de classificação completa abaixo:

