F1: Pérez e Latifi largarão do pitlane no GP da Holanda

Sergio Pérez e Nicholas Latifi largarão no GP da Holanda de Fórmula 1 do pitlane, após suas equipes completarem mudanças de componentes e especificações em seus carros ao longo da noite.

Pérez teve uma classificação desastrosa no sábado, sendo eliminado ainda no Q1 sem conseguir abrir uma última volta rápida. Isso o deixou em 16º e a Red Bull aproveitou para dar a ele uma nova unidade de potência, deixando uma conservada para Monza no próximo fim de semana.

Porém, a documentação da FIA registrou que o armazenamento de energia é de uma especificação diferente. Um porta-voz da Honda se recusou a dar mais informações, além de notar que as razões por trás da mudança não são "nada de especiais".

A mudança de especificação força Pérez a largar do pitlane. Assim, a equipe também aproveitou a oportunidade de fazer mudanças no ajuste do carro, em um esforço de ajudar Pérez a progredir no grid.

Questionado após a classificação sobre as expectativas para a corrida, Pérez disse: "Acho que enfrentaremos uma corrida que ninguém sabe o que esperar. Há várias coisas que podem acontecer. Veremos o que acontece".

"Certamente é um circuito que demanda muito dos pilotos. Então qualquer coisa é possível amanhã. Será difícil de passar, será difícil de seguir de perto. Mas teremos que fazer a melhor corrida possível".

Latifi terminou em 14º após seu Q2 ser encerrado mais cedo por conta de uma batida forte. Dada a natureza do impacto, ficou evidente que a caixa de câmbio poderia ser trocada, e a FIA confirmou que isso foi feito.

Isso acarreta em uma punição de cinco posições, mas Latifi sairá do pitlane após a troca da asa dianteira, para uma de especificação diferente.

"Disse que não tinha nada a perder e fui para o resto da volta. Quando vi que estava melhorando, julguei mal o ponto de virada na curva oito e fui parar na grama", disse Latifi sobre o acidente ao Motorsport.com. "Seria surpreendente se não tivesse que trocar o câmbio".

Com isso, Yuki Tsunoda sobe para 14º, à frente de Sebastian Vettel, Robert Kubica e a dupla da Haas fechando o grid em 17º e 18º.

