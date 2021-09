A Mercedes afirmou após a classificação de sábado que está enfrentando uma dificuldade "estranha" com seu carro na pista de Zandvoort, que sedia o GP da Holanda de Fórmula 1 neste fim de semana, perdendo quase 0s2 para a Red Bull apenas neste setor.

Max Verstappen conquistou a pole pela segunda semana consecutiva, largando na frente em casa e superando Lewis Hamilton por 0s038. Segundo a Mercedes, uma das áreas em que eles perdem mais para a Red Bull são as curvas dois e três, com a inclinação na terceira sendo um desafio aos pilotos devido às diversas trajetórias possíveis.

"É principalmente a saída da dois, onde eles são mais rápidos e na três, onde eles são bem mais rápidos. Geralmente perdemos para eles. Me falaram que eu estava cerca de dois décimos atrás nessa área".

"É difícil de dizer exatamente o que é, mas há algo. Alguma característica do nosso carro que não curte essa curva".

Toto Wolff disse que a equipe buscava entender a origem dos problemas na curva 3.

"É estranho, porque estamos competitivos no resto do circuito. Mas nosso carro não parece estar feliz na inclinação extrema da curva de baixa. Não temos uma resposta ainda".

O GP será a primeira vez em que Hamilton e Verstappen largarão juntos na primeira fila desde o acidente em Silverstone. Mas Wolff acredita que não há chances de uma nova batida, afirmando que as pessoas precisam "parar de se referir a esse incidente", e que não havia necessidade de discutir uma abordagem das primeiras curvas com Hamilton.

"Os pilotos vão discutir com seus engenheiros sobre várias possibilidades, mas não precisamos falar com ele sobre como pilotar ou o que está em jogo, porque ele sabe tudo isso muito bem".

