Sergio Pérez deve começar o GP da Holanda de Fórmula 1 do final do grid, depois que a Red Bull Racing optou por uma nova unidade de potência da Honda.

Será o quarto da temporada para o mexicano, e uma múltipla mudança ou elementos irão automaticamente mandá-lo para o fundo do grid.

No entanto, isso o deixa com um novo motor pouco antes do GP da Itália em Monza, tradicionalmente a corrida em que as equipes preferem ter uma unidade de baixa quilometragem.

Perez teve uma classificação desastrosa em Zandvoort, não conseguindo passar do Q1. Isso o deixou em 16º lugar.

Questionado logo após a classificação se a equipe realmente mudaria, Pérez disse: “Estamos pensando nisso. Vamos considerar todas as possibilidades.”

A informação ainda não foi confirmada pela equipe, mas uma fonte da FIA confirmou que a Red Bull rapidamente decidiu que haveria pouco a perder e muito mais a ganhar com a nova unidade agora.

Pérez ficará atrás apenas de Sebastian Vettel, Robert Kubica, Mick Schumacher e Nikita Mazepin no grid de Zandvoort.

A equipe também pode trocar a caixa de câmbio sem maiores penalidades. Ela também ainda tem a opção de fazer outras alterações na configuração do carro que potencialmente o tornarão mais competitivo na corrida, mas obrigarão o mexicano a largar do pitlane.

Mas entende-se que a escolha preferencial é manter uma posição no grid e tentar recuperar as posições na primeira volta.

F1 2021: Verstappen é POLE em casa, mesmo SEM DRS, mas Hamilton FICA BEM PERTO; veja projeção do GP

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: