George Russell ficou "furioso" com sua eliminação no Q1 da classificação do Grande Prêmio da Hungria, considerando seu P17 no grid como um "desastre", já que ele parecia ter saído cedo demais nos últimos momentos da sessão.

A bandeira vermelha acionada por Sergio Perez ocorreu quando a chuva fraca se intensificou um pouco, e o circuito começou a ficar úmido durante o atraso de 10 minutos antes que a sessão pudesse ser retomada.

A Mercedes optou por enviar Russell em uma tentativa de melhorar seu tempo, o que ele acabou conseguindo ao subir para o 10º lugar, mas logo se retirou para os boxes, pois ficou claro que não tinha combustível suficiente no tanque para continuar.

Isso o deixou vulnerável a vários pilotos que haviam saído mais tarde na sessão, e uma volta melhorada de Valtteri Bottas, da Sauber, fez com que o britânico caísse na zona de eliminação.

Russell disse que, embora tenha assumido a responsabilidade por sua decisão de reduzir a velocidade nas primeiras voltas, ficou chateado com a decisão de não colocar combustível no carro por mais uma volta, já que a pista melhorou após a parada.

"A culpa foi minha no início. Eu achava que não ia chover de novo, então pensei: 'a pista vai ficar mais rápida'", explicou Russell.

"Na primeira volta, fui com calma e, de repente, começou a chover e essa era a volta mais importante. Mas não importava, o final foi o mais rápido e não tínhamos combustível no carro para terminar a sessão. Não faço ideia de como isso aconteceu, e foi um desastre total", acrescentou.

George Russell, Mercedes F1 W15, nos boxes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Russell disse que a equipe foi culpada pela "otimização excessiva" e por não ter levado em conta as condições que se apresentavam, e admitiu ter ficado confuso pelo rádio após ser informado de que não tinha combustível suficiente para continuar.

Ele observou que sua saída da Q1 e a quase eliminação de Lewis Hamilton no Q2 foram frustrantes, afirmando que a equipe não deveria desperdiçar oportunidades, dado o desempenho de seu carro amplamente aprimorado.

"Você nunca pode perder o foco. Acho que precisamos ter uma conversa adequada com a equipe para entender o que está acontecendo. Temos o carro para brigar pelos três primeiros, não deveríamos estar aqui fora do Q1. Lewis passou por pouco no Q3", afirmou.

"Estou realmente muito irritado neste momento, porque temos um carro muito rápido e não podemos desperdiçar oportunidades como essa. Será uma corrida difícil. Ainda poderemos nos classificar, talvez lutar pelos seis primeiros, mas a partir da 17ª posição não será fácil", concluiu o britânico.

