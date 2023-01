Carregar reprodutor de áudio

Pietro Fittipaldi foi anunciado nesta terça-feira pela Haas F1 Team como piloto reserva e de testes para a temporada de 2023 da Fórmula 1. Este será o quinto ano do brasileiro com a única equipe norte-americana do grid da categoria. O brasileiro será novamente peça fundamental para ajudar a equipe no desenvolvimento de seu novo carro, o Haas VF-23.

"Estou muito feliz em continuar com a Haas, uma equipe que eu considero uma família. Será minha quinta temporada na Fórmula 1 como piloto reserva e de testes, e eu estou super animado por estar entrando em 2023, saindo de uma temporada muito competitiva”, disse Pietro Fittipaldi, que possui patrocínio do Banco do Brasil, Claro, Snapdragon, OakBerry, Baterias Moura, Stake, Furia, PLGG, e Fantom.

Em 2020, por conta da confiança da equipe em seu trabalho como piloto reserva, Pietro teve a oportunidade de correr como titular pela Haas no GP do Sakhir, no Bahrein, e no GP de Abu Dhabi, substituindo Romain Grosjean.

Em 2022, Fittipaldi iniciou a temporada testando o VF-22 nas sessões de pré-temporada, participou de dois treinos livres, um no México e outro em Abu Dhabi, e finalizou o ano com os testes de pós-temporada no circuito de Yas Marina, localizado nos Emirados Árabes Unidos.

“Continuidade e consistência são a chave para o sucesso na Fórmula 1 e Pietro permanecer com a equipe em 2023 me faz acreditar que temos bases sólidas”, afirmou Guenther Steiner, chefe de equipe da MoneyGram Haas F1 Team.

“Na F1, você precisa ser capaz de reagir com a menor margem possível a qualquer cenário, e Pietro tem desempenho comprovado e está pronto para pilotar a qualquer momento, como fez duas vezes em 2020".

"Na última temporada, ele participou de testes de pré-temporada, duas sessões de treinos livres e testes pós-temporada no VF-22 e, surpreendentemente, ao contrário de muitos pilotos do grid, ele disse que este carro combina com seu estilo agressivo, o que é música para meus ouvidos, ainda mais quando o tempo de pista é tão limitado. Ele é um trunfo para a nossa equipe, então estou ansioso para ver sua permanência no time nesta temporada”.

“No ano passado, eu fiz os treinos de pré-temporada, dois treinos livres nos GPs do México e Abu Dhabi, e o treino de final de ano em Yas Marina. Com isso, já fomos capazes de experimentar algumas coisas para a nova temporada. Estou empolgado em ver o novo carro e os novos desenvolvimentos, e espero que possamos dar um passo ainda maior com o VF-23", completou Fittipaldi.

Na temporada de 2023, Pietro terá um papel operacional na pista durante toda a temporada, bem como apoiará a equipe com tarefas fora das pistas na parte de social media, comunicação, comercial e digital. Além disso, o brasileiro fará sua estreia na classe LMP2 do IMSA WeatherTech SportsCar e fará sua primeira temporada completa no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), também na classe LMP2.

F1: WIILIAMS será a ‘MERCEDES B’? Como NOVO CHEFE pode tirar equipe do BURACO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #213 – Briga por 11ª equipe escancara crise entre FIA e F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music