Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui nos alpes franceses no final de 2013 e, desde então, o seu estado de saúde ficou reservado para a família e amigos próximos. Mas, a curiosidade e o desejo de um bom negócio atiçam até mesmo aquelas pessoas próximas ao heptacampeão da Fórmula 1.

Segundo o jornal britânico Express, uma pessoa próxima da família traiu a confiança dos entes ao redor do alemão e tirou fotos de Schumacher enquanto o piloto estava deitado em sua cama.

Após o ato, ele ofereceu as imagens para agências de notícias da Europa, com alguns relatos dizendo que ele pedia £ 1 milhão (aproximadamente R$ 6,4 milhões). A produção das fotos, bem como as tentativas de comercializá-las ocorreram em 2016, quando a família ainda residia na Suíça.

Uma das pessoas públicas mais próximas de Schumi é o ex-chefe da Ferrari e ex-presidente da FIA, Jean Todt, que faz visitas com frequência à casa do alemão.

