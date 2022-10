F1: Pilotos defendem Gasly após incidente no GP do Japão

Carregar reprodutor de áudio

Os pilotos enfatizaram o quão difícil é pilotar um carro em baixa velocidade em condições de pista molhada após o incidente de Pierre Gasly no GP do Japão de Fórmula 1 realizado no último fim de semana.

O carro de segurança surgiu no final da primeira volta após o acidente de Carlos Sainz. Gasly teve que parar no final da volta para colocar uma nova asa dianteira depois de bater nos destroços deixados na pista após o acidente de Sainz, onde o trator estava atendendo.

A bandeira vermelha então apareceu e foi a velocidade que ele continuou impondo enquanto pilotava de volta aos boxes, ainda atordoado por ver o guindaste na pista e afoito para explicar a situação à sua equipe, que chamou a atenção de controle de corrida.

O excesso de velocidade sob a bandeira vermelha sempre foi considerado uma ofensa grave e é punido de acordo. Gasly foi chamado para ver os comissários após a corrida e recebeu uma penalidade de 20 segundos, que teve pouco impacto, pois o derrubou do 17º para o 18º lugar.

Os comissários observaram: "Depois de passar pelo local do incidente, o carro 10 continuou sob a situação de bandeira vermelha, em velocidades que excederam 200 km/h em várias ocasiões e que chegaram a 251 km/h em um ponto. O piloto admitiu que agora entendia que poderia haver fiscais ou obstáculos na pista e admitiu que estava rápido demais”.

Falando antes dos detalhes da penalidade surgirem, alguns dos colegas do francês enfatizaram que manter a temperatura nos pneus de chuva é uma questão importante e os encoraja a ir mais rápido quando a corrida é neutralizada.

"Totalmente apoiando Pierre", disse Fernando Alonso. "Estamos no carro, sabemos a velocidade que estamos indo, sabemos quando estamos no controle."

"O que não esperamos é ver um trator no circuito, então não há nada para culpar Pierre."

George Russell explicou que em uma situação de safety car virtual os pilotos normalmente aceleram e desaceleram.

"Não há uma regra que determine o quão rápido você deve ir", observou ele quando perguntado sobre o incidente pelo Motorsport.com. "Você tem que respeitar seu delta no VSC, mas se você for 10 segundos muito lento dentro de seu delta, você tem o direito de acelerar para trazê-lo de volta a zero.

“E é isso que os pilotos fazem, porque a única maneira de aquecer nossos pneus é recuar, obter o delta positivo e depois ir um pouco mais rápido para colocar um pouco de energia nos pneus. Há conversas sobre ele ter feito 250 km/h. Acho que as pessoas estão esquecendo que esses carros de F1 vão a 330 km/h. E 250 km/h em nosso mundo não é alta velocidade."

Daniel Ricciardo e Nicholas Latifi também reconheceram que os carros de F1 são difíceis de pilotar em baixas velocidades no molhado.

"Os carros não são muito mais seguros quando vamos devagar nessas condições, porque você perde temperatura", disse o australiano.

Latifi observou: "Mesmo com essa velocidade [do carro de segurança], você ainda está no limite com a aderência porque os pneus não são bons para chuva. Esses carros não são feitos para andar devagar."

