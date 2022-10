Carregar reprodutor de áudio

O atraso na realização do GP do Japão do último domingo reacendeu o debate sobre a Fórmula 1 precisar ou não mudar sua abordagem sobre como os carros lidam com condições ruins. E fazendo uma comparação com o passado, Max Verstappen se ofereceu para participar de testes de pneus para chuva com a Pirelli se isso ajudar a marca italiana a produzir produtos melhores.

O aspecto mais crítico em termos de segurança com pista molhada é garantir que os pneus possam aguentar o excesso de água na pista, sem risco de aquaplanagem. Mas é preciso garantir que os pneus de chuva funcionem, com os intermediários atuais da Pirelli sendo mais 'coringas', funcionando em mais tipos de pista do que os de chuva extrema.

Falando após o GP, Verstappen disse que ficaria feliz em trabalhar com a Pirelli em busca de novas ideias.

"Não quero falar mal de todos, mas precisamos de melhores pneus de chuva. Se vocês vissem o que era possível fazer nos anos 1990, começo dos anos 2000, com a quantidade de água na pista... Ficaria feliz em ter uns dias de teste, andando com todos os tipos de pneus. Mas precisamos de pneus melhores de chuva, porque os azuis são lentos e não aguentam muita água".

"É por isso que todos tentam mudar rápido para os intermediários, porque eles são bem mais rápidos. É possível ver de uma volta pra outra. Hoje fomos dos extremos para os intermediários e com eles éramos cinco segundos mais rápidos, isso é demais. É por isso que ninguém quer andar com ele".

O contraste de performance entre os pneus intermediários e de chuva extrema fez com que todos os pilotos participassem da primeira largada do GP do Japão com os compostos verdes, antes da bandeira vermelha.

All drivers started on intermediates before the race was red flagged Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Enquanto Verstappen acha que mesmo os pneus de chuva extrema atuais não teriam como lidar com o pior momento da chuva no Japão, ele acha que os modelos anteriores eram melhores nesse sentido.

"Quando tínhamos chuva como no momento da bandeira vermelha, se tivéssemos colocado os pneus extremos, ainda teria sido difícil de guiar. Mas quando comparamos há 20 anos, teria sido ok. Então deve haver uma solução".

"Mas isso não é uma crítica, até porque fico feliz em ajudar. Precisamos entender isso. Talvez seja preciso organizar mais testes no molhado, trabalhando juntos em busca de pneus melhores, que nos deem a chance de guiar no molhado, sem querer trocar pelo intermediário após duas voltas e sem ter que chamar isso de corrida na chuva, porque o que chamamos de 'corrida na chuva' deveria ser guiar sob chuva pesada".

