Após a vitória dominante em Suzuka no último fim de semana, Max Verstappen sagrou-se bicampeão da Fórmula 1 com quatro corridas de antecedência. E para o chefe da Red Bull, Christian Horner, o caminho do holandês ao segundo título consecutivo foi marcado por uma performance que mostra que o piloto está "em outro planeta".

Apesar da vitória dominante, houve alguma confusão após a chegada sobre a distribuição de pontos da corrida, de duração reduzida, o que levaria a decisão do título para os Estados Unidos. Mas, diferentemente de Abu Dhabi no ano passado, o sucesso de Verstappen não foi ofuscado pela controvérsia.

A conquista marcou o sexto Mundial de Pilotos da Red Bull, após os quatro de Sebastian Vettel entre 2010 e 2013.

"Fazer isso com quatro corridas restantes, é uma performance inacreditável", disse Horner ao Motorsport.com. "E eu acho que Max está em outro planeta neste ano. Ele dominou o campeonato e pilotou com muita maturidade e convicção".

"E, claro, uma conquista bem menos controversa que aquela corrida em Abu Dhabi, que foi uma batalha de titãs. E a principal para nós é os Construtores. Após oito anos, nenhuma outra equipe chegou tão próximo de vencer, e com sorte levaremos essa também".

Horner reconheceu as diferentes circunstâncias em comparação com o ano passado.

"Um título é um título. E, neste caso, acho que a pressão subiu menos que em Abu Dhabi. Mas é tão importante quanto. E para Max, ser campeão no ano passado, carregar o número #1 no carro este ano, ele guiou com tanta convicção, e defendeu o título de forma dominante. Tem sido um prazer vê-lo atingir um outro nível este ano".

Horner concordou que os pilotos geralmente sofrem menos pressão após a conquista do primeiro título, permitindo que deem um passo adiante.

"Acho que o ano passado foi uma luta de pesos pesados, entre dois titãs. E tendo conquistado o título no ano passado, aconteceu com Sebastian e agora com Max, a pressão dos ombros some, e ele foi lá e deu o seu melhor este ano".

"Ele está no ritmo de sua vida, guiando muito bem, a equipe está trabalhando em um nível excepcionalmente alto, a força que temos na organização é imensa. E estamos muito orgulhosos dele, e vamos curtir esse momento. Mas temos que mudar o foco rapidamente para o Mundial de Construtores e fazer com que Checo seja o vice-campeão".

