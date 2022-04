Carregar reprodutor de áudio

Os pilotos da Fórmula 1 admitiram que o GP da Austrália do último domingo poderia ter contado com mais ultrapassagens, se a FIA não tivesse removido uma das quatro zonas de ativação do DRS no circuito do Albert Park.

A zona removida, que incluía o setor curvado da pista entre as curvas 8 e 9, foi excluída pela FIA alegando questões de segurança apenas 20 minutos antes do TL3 do sábado. O local foi alvo de debate na reunião da direção de prova com os pilotos na sexta a noite, com Fernando Alonso liderando a discussão.

Antes do TL3, Niels Wittich, diretor de provas da F1, procurou as equipes para obter suas visões sobre as implicações de segurança da zona. Cinco apoiaram a ideia da remoção, e as outras foram contra, com Wittich optando pela retirada.

Após a corrida, Esteban Ocon, que passou a maior parte da prova atrás de outros carros, sugeriu que a zona extra teria ajudado. Mas ele reconheceu que as manobras de ultrapassagem seriam "arriscadas" com o DRS na chegada à curva 9, sendo o argumento usado por Alonso na reunião.

"Estávamos muito próximos, mas não tinha como passar", disse o francês ao Motorsport.com. "Acho que sentimos falta da quarta zona de DRS, para ser justo. Tudo bem, possivelmente seria perigoso, mas esse era o ponto que eu chegava mais próximo".

"Fazer uma manobra em tamanha velocidade é arriscado, e eu concordo com a segurança e que foi bom remover, mas é provavelmente o que faltou hoje para termos um show melhor".

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sergio Pérez, que esteve envolvido em várias batalhas pelo caminho antes de terminar em segundo, notou: "Foi uma pena que tiraram o DRS, porque a corrida poderia ter sido melhor com ele".

Daniel Ricciardo também concordou que a zona extra criaria mais ultrapassagens: "Eu diria que teríamos um pouco mais de ultrapassagens na curva 9 com o DRS. Vi uma volta quando acho que Lando [Norris] estava atrás de Kevin [Magnussen] pouco após a relargada, ele chegou bem próximo na 9. Acho que com DRS ele teria conseguido".

Ricciardo disse que o equilíbrio das mudanças em sua "pista de casa" foi uma melhoria: "Acho que é um passo adiante, mas não sei quanto ao resto da corrida, porque na segunda metade eu estava bem solitário, então foi similar aos anos anteriores".

"Tenho certeza que tivemos mais ultrapassagens, mas por ser uma pista de rua, há um limite no que pode ser alterado, então você tenta fazer o melhor com o que tem. É um passo no caminho certo, mas provavelmente terei que ver a corrida de novo. Talvez seja simples como adicionar a quarta zona".

Kevin Magnussen fez ainda uma observação intrigante sobre como perdeu downforce quando estava próximo de outro carro.

"Teve um que eu cheguei bem próximo na curva 9 e não havia nada, nenhum downforce. Se você está a um carro de distância, é bom. Se você está na cola, é pior que com os carros antigos. Mas se você está a um carro é muito melhor, e isso é ótimo para as corridas, porque facilita na hora de iniciar o ataque".

Questionado se havia visto isso antes com o carro de 2022, ele disse: "Não assim. Eu estava bem na cola na curva 9 e quando eu freei, travei os dois pneus sob alta velocidade, algo que não é normal".

